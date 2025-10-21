Wereldwijd stijgen faillissementen, in Nederland juist niet

Wereldwijd stijgen de faillissementen in 2025 met 6% en in 2026 met 5%. Daarmee stijgen de faillissementen vijf jaar op een rij. In 2027 volgt een minimale daling van 1%. Nederland vormt een uitzondering. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz.

In Nederland dalen de faillissementen juist de komende jaren. In 2025 met 15%, in 2026 met 2% en in 2027 met 4%. Het effect van Amerikaanse invoerheffingen op het aantal faillissementen manifesteert zich pas in 2026, met een verhoogd risico op domino-effecten. De sterke groei van nieuwe bedrijven die inhaken op technologische ontwikkelingen en een mogelijke explosieve groei van AI verhogen het risico van faillissementen, vooral in de VS en Europa. In het nieuwe insolventierapport van Allianz zijn onder meer de impact van de recente Amerikaanse tarieven en de wereldwijde handelsverschuivingen vertaald in faillissementsprognoses tot 2027.

Nederland

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De cijfers voor Nederland springen er inderdaad uit maar het is goed te verklaren. Door de ruimhartige steun van de overheid bleven de faillissementen hier tijdens en na de coronaperiode beperkt. Door de zeer ruime steun was de remweg langer. Daarna volgde een inhaalslag en zijn veel ongezonde bedrijven toch nog kopje onder gegaan toen de corona-steun wegviel en bedrijven het steungeld moesten terugbetalen. In 2023 en 2024 kende Nederland juist extreem hoge faillissementscijfers van 52% en 31%. Daarmee waren we koploper. Nu zie je een logische bounce back. Vandaar de meevallende cijfers voor de komende jaren.”

Volgens Geeroms is het mondiale faillissementsniveau zorgwekkend hoog. “Je moet kijken naar het pre-covidniveau. Daar zitten we nog steeds boven. Vooral zwak zijn de bouwsector, de handel, B2C-diensten en de transport- en opslagsector. We verwachten dat de aanhoudend zwakke economische groei te beperkt zal zijn om vóór 2027 een significante daling van het aantal faillissementen te ondersteunen. Sinds de jaren tachtig lag de gemiddelde jaarlijkse volumegroei van de wereldhandel meestal tussen 3% en 6%, en soms met hogere pieken. Nu is er met een groei van 0,6% bijna stilstand. Pas tegen eind 2027 zien we de faillissementen geleidelijk terugzakken naar het gemiddelde niveau van 2016–2019.”

Invoerrechten: vertraagde impact, aanhoudend risico

De ingrijpende invoerrechten van de regering-Trump, die tegen het einde van het jaar een effectief tarief van 14% zullen bereiken, hebben een heterogene impact op bedrijven. Amerikaanse bedrijven zijn voorlopig vrij goed beschermd, omdat ze profiteren van prijsaanpassingen door buitenlandse exporteurs en de wijdverbreide omleiding van goederen via derde landen zoals India en Vietnam, waardoor de kosten en faillissementen binnen de perken blijven. Als de wereldhandel echter vertraagt, kunnen verschillende economieën die sterk afhankelijk zijn van export, de gevolgen daarvan voelen.

Maxime Lemerle, hoofdanalist voor insolventieonderzoek bij Allianz Trade: “In de eerste helft van 2025 hebben de beschermende effecten van tarieven en de milde doorwerking ervan bijgedragen aan een daling van het aantal insolventies in de VS met 4 procentpunten, terwijl de positieve vraag de meeste negatieve effecten heeft gecompenseerd. Voor exportgerichte economieën wordt echter een stijging van het aantal insolventies verwacht: in het slechtste scenario zouden er in Canada 1.900 extra insolvente bedrijven kunnen zijn, in Frankrijk 6.000, in Spanje tot 2.900 en in Nederland 700. Daarentegen verwachten we, in het slechtste scenario, een verwaarloosbare impact in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België, hetzij vanwege gediversifieerde exportmarkten, een grotere binnenlandse basis of een sterkere financiële positie.”

Een sterkere stijging in 2026

Deze vooruitzichten doen Allianz zijn wereldwijde prognose voor bedrijfsinsolventies voor 2025 handhaven, met een verwachte stijging van 6%. Dit volgt op een stijging van 10% in 2024, wat betekent dat het aantal wereldwijde insolventies het hoogste niveau sinds 2019 zal bereiken en 19% boven het gemiddelde van vóór de pandemie zal liggen. De gegevens over het lopende jaar laten al een aanzienlijke stijging zien in alle regio’s, met name in Azië en West-Europa, met opvallende stijgingen in Italië (38%) en Zwitserland (26%). Maar hoe zit het met 2026?

Aylin Somersan Coqui, CEO van Allianz: “Naarmate de mitigatiestrategieën hun effect verliezen en secundaire effecten zich doen gelden, zouden de gevolgen van de handelsoorlog binnenkort de veerkracht van bedrijven op de proef kunnen stellen. Ook het risico op domino-effecten, door een stijgend aantal grote insolventies, neemt toe. Dit leidt tot een verhoogd risico op wanbetaling: we verwachten nu dat het aantal bedrijfsinsolventies wereldwijd in 2026 met 5% zal stijgen, tegenover 3% in onze vorige prognose. Met deze vijfde opeenvolgende stijging zal het niveau ongeveer 24% boven het gemiddelde van vóór de pandemie liggen. Hoewel het herstel geleidelijk zal verlopen, kan de trend in 2027 omslaan, met een daling van 1% in het aantal faillissementen van bedrijven wereldwijd.”

De technologische en AI-boom zou kunnen leiden tot nog meer insolventies.

De afgelopen jaren is het aantal nieuwe bedrijven sterk toegenomen, vooral in Europa, waar het aantal nieuwe registraties in 2021-2024 9% hoger lag dan in 2016-2019, en in de VS, waar het aantal bedrijfsaanvragen 36% hoger ligt. Deze toename van het aantal nieuwe bedrijven verhoogt het risico op insolventie via verschillende mechanismen.

Ano Kuhanathan, hoofd Corporate Research bij Allianz: “In de nasleep van de pandemie kenden sommige landen een sterke toename van het aantal nieuwe bedrijven als gevolg van een snellere digitalisering en de opkomst van de gig-economie. Dit verhoogt het risico op faillissementen in Italië, Frankrijk, Portugal en, in mindere mate, in België. Bovendien schatten wij dat een einde aan de door AI veroorzaakte boom, een schok vergelijkbaar met de dotcom-zeepbel, zou kunnen leiden tot 4.500 extra insolvente bedrijven in de VS, 4.000 in Duitsland, 1.000 in Frankrijk en 1.100 in het Verenigd Koninkrijk.”