Definitieve versie RGS 3.4 gepubliceerd

De definitieve versie van RGS 3.4 is door de RGS Beheergroep vrijgegeven. In deze versie is het commentaar op de consultatie van de bètaversie verwerkt.

De wijzigingen hebben betrekking op aanpassingen in de taxonomieën NT16/FT16, opmerkingen door softwareleveranciers of andere partijen, correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.3 en meldingen ontvangen via de website. Er zijn geen wijzigingen op basis van wet- en regelgeving. Wel zijn op verzoek van de markt onderdelen van de ‘Financiële vaste activa’ voor wat betreft het onderdeel ‘Leningen u/g’ verder uitgebreid om een volledige dekking te geven voor het samenstellen van de mutatie(verloop)overzichten. Ook zijn in het onderdeel ‘Liquide middelen’ en ‘Schulden aan banken’ nu ook bankgroepen opgenomen onder niveau 4 (met een omslagmogelijkheid). ‘Er is nog geen terugkoppeling ontvangen van de Belastingdienst wat betreft eventuele noodzakelijk en of gewenste aanpassingen over de nieuwe regelgeving Btw-e-commerce voor webshopondernemers. Als aanpassingen noodzakelijk blijken zullen deze in de volgende versie worden opgenomen.’

