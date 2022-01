Onderzoek naar uitzendbureau raakt ook administratiekantoor

De Arbeidsinspectie is woensdag op bezoek geweest bij MuldersGroep uit Ulft. Het gaat om een onderzoek naar uitzender Reyhan, een klant van het administratiekantoor. Het uitzendbureau wordt vermoedelijk verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering.

Op 18 januari 2022 publiceerde NRC Handelsblad een stuk over de praktijken van uitzender Reyhan uit het Gelderse ’s Heerenberg. Bij het bedrijf, dat vooral arbeidsmigranten levert aan de vleesindustrie, zou een angstcultuur heersen. De zoon van de eigenaar werd vorig jaar tot 17 dagen cel, een taakstraf en schadevergoeding veroordeeld nadat hij een medewerker ernstig had mishandeld. De mishandeling – de Roemeense uitzendkracht had gezegd dat hij niet meer voor Reyhan wilde werken – werd met een mobiele telefoon gefilmd en ging viral.

Opgepakt

Afgelopen woensdag 26 januari deed de Arbeidsinspectie een inval bij Reyhan. Twee medewerkers zijn volgens opgepakt. Het uitzendbureau wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering, waarvoor de rechter maximaal een gevangenisstraf van drie tot zes jaar kan opleggen. De Arbeidsinspectie vermoedt dat werknemers van het uitzendbureau niet het afgesproken loon kregen uitbetaald en dat hun handtekeningen zijn vervalst. Gemeenten staan, aldus NRC Handelsblad, machteloos tegenover het bedrijf omdat de dwangsommen die ze aan het bedrijf opleggen geen indruk maken. En vakbondsmedewerkers vrezen het bedrijf sinds de mishandeling van de Roemeense arbeidsmigrant.

Ulft

In een persbericht schrijft de Arbeidsinspectie dat er ook een administratiekantoor in Ulft en een woning in Doetinchem zijn doorzocht. Tijdens de doorzoeking in de drie panden is onder meer beslag gelegd op fysieke en digitale gegevens, contant geld en waardevolle spullen. Ook zijn verschillende bedrijfsauto’s doorzocht. Vennoot Michel de Wolf bevestigt dat zijn kantoor bezoek heeft gehad van de Inspectie maar ontkent dat er stukken zijn meegenomen.

NOW

Afgelopen juni dook de naam van uitzender Reyhan en MuldersGroep op in een onderzoek van Follow the Money. Het artikel ging over misbruik van NOW-gelden. Reyhan heeft ruim 1,3 miljoen euro NOW aangevraagd voor de uitzendtak en bijna 640.000 euro voor administratiekantoor Can Do Payrolling. De Wolf stelt dat het bezoek van de Arbeidsinspectie niets met NOW-gelden te maken heeft. Hij herhaalt wat hij zeven maanden geleden tegen FTM zei, namelijk dat er aan de NOW-aanvraag van Reyhan ‘niks onoorbaars’ is. Verder doet De Wolf er het zwijgen toe: ‘Zoals u weet is het in de accountancy niet gebruikelijk publiekelijk over klanten te spreken.’

Over MuldersGroep

Op zijn LinkedIn pagina schrijft Michel de Wolf: ‘De MuldersGroep is een administratieve dienstverlener die vindt dat de functie een accountant (=onpartijdig, objectief) onverenigbaar is met die van een fiscalist (=partijdig, strijdlustig). De bedrijfseconomische begeleiding met efficiënte verwerking van, en snelle rapportage uit administraties vinden wij belangrijker dan controleren.’ Een strijdbare indruk maakte directeur Theo Mulders – zoon van de oprichter – in 2015 ook in het regionale zakenblad Oost-Gelderland Business. Onder de kop ‘Niet de braafste jongetjes uit de klas’ nam Mulders stelling tegen accountants. ’De functie is vaak overgewaardeerd’, zei Mulders. ‘Ik vergelijk een accountant wel eens met een notaris en ons met een advocaat. De notaris heeft een belangrijke maatschappelijke functie maar de advocaat is strijdlustig voor zijn klant.’