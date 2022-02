AFM steunt EU-verkenning over versterking verslaggeving in Europa

In november 2021 publiceerde de Europese Commissie een consultatie over de verslaggeving van Europese beursgenoteerde bedrijven. De AFM ondersteunt de verkenning en staat positief tegenover de Europese coördinatie en harmonisatie van toezicht.

Europese regelgeving

De Europese Commissie startte deze consultatie (Strengthening of the quality of corporate reporting and its enforcement) eind vorig jaar naar aanleiding van het omvangrijke boekhoudschandaal rond Wirecard in 2020. De consultatie richt zich op Europese wetgeving rondom de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen, de vereisten aan de wettelijke controle en het toezicht hierop. Deze wordt gebruikt als basis om de Europese regelgeving in de toekomst mogelijk te versterken.

Toezicht op Europees niveau

Op dit moment is het toezicht grotendeels nationaal ingericht, terwijl veel beursgenoteerde ondernemingen en de accountantsorganisaties die hun jaarrekening controleren, internationaal zijn georganiseerd. De AFM ondersteunt daarom deze verkenning naar de inrichting van het toezicht en staat positief tegenover Europese coördinatie en harmonisatie.

Duurzaamheidsrapportage

Verslaggeving rondom duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Om de kwaliteit en relevantie van deze verslaggeving te borgen, is het belangrijk dat de ondernemingsleiding hierbij een duidelijke rol en verantwoordelijkheid heeft.

Nederlandse maatregelen

De AFM pleit voor een Europees verbod op het verlenen van adviesdiensten door OOB-accountantsorganisaties, wanneer zij tegelijkertijd de wettelijke controle van een OOB-organisatie uitvoert. Dit om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. De AFM is voorstander van het inrichten van een verplichte Raad van Commissarissen bij OOB-accountantsorganisaties, waardoor het interne toezicht wordt versterkt. Beide punten zijn al opgenomen in Nederlandse wetgeving.

Eumedion

Vorige week liet ook beleggersbelangenvereniging Eumedion weten de strekking van de consultatie te onderschrijven. Eumedion is voor Europees toezicht op de financiële verslaglegging van Europese beursgenoteerde ondernemingen en op de grootste vier accountantskantoren. Daarnaast pleit Eumedion ervoor dat alle grote Europese beursgenoteerde ondernemingen een interne auditfunctie (IAF) instellen en een ‘in control statement’ opnemen in hun jaarverslag. Ook zou de mogelijkheid in de Europese auditverordening om ondernemingen na 20 jaar te laten rouleren van auditkantoor moeten worden geschrapt.