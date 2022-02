Ambtenaren krijgen geldboete voor rommelen met cijfers in adviesrapport

Het Openbaar Ministerie heeft drie van valsheid in geschrifte verdachte ambtenaren strafbeschikkingen opgelegd in de vorm van geldboetes van € 750. Ze hebben cijfers aangepast in een adviesrapport over belastingsamenwerking tussen drie gemeenten.

De drie mannen waren ambtenaar voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en waren in die rol in 2015 betrokken bij de totstandkoming van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). Dat jaar bracht een onderzoeksbureau advies uit over de samenwerking. De ambtenaren waren ervan overtuigd dat de samenwerking voordelig zou zijn voor de gemeenten en vonden de cijfers in het adviesrapport te negatief.

Besluitvormingsproces beïnvloed

Dat was simpel opgelost: bepaalde cijfers in voorstellen die ter besluitvorming voorgelegd zijn aan de gemeenteraden van de gemeenten werden aangepast. ‘Hierdoor is een rooskleuriger beeld van de samenwerking geschetst. Uiteindelijk is de samenwerking tot stand gekomen’ aldus het OM. ‘Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachten kwalijk dat zij door de valsheid in geschrifte het besluitvormingsproces op oneigenlijke wijze hebben beïnvloed. Tegelijkertijd is meegewogen dat de verdachten zelf geen financieel gewin hebben gehad bij het plegen van de strafbare feiten en dat het lang heeft geduurd voordat de zaak is afgehandeld.’

Advies: afblazen samenwerking

De belastingsamenwerking ging in 2016 van start, maar twee jaar later lag er al een advies van het BSWW-bestuur om te kijken naar het beëindigen ervan. Na een inspectie concludeerde de Waarderingskamer in augustus 2017 dat de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ onvoldoende was, wat leidde tot een verbeterplan. Voortzetting van de samenwerking acht het bestuur onwenselijk vanwege onder meer de herindeling in de Gooi- en Vechtstreek. Een onafhankelijk onderzoek van prof. Hans Bossert had bovendien ook aan het licht gebracht dat de uitvoering rammelde en dat budgetten werden overschreden.