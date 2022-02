KvK: veel starters in bouw en groothandel, opnieuw daling faillissementen

In de bouw (+15,7%) en de groothandel (+ 10%) is een opvallende groei van het aantal startende ondernemers te zien, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van cijfers over januari. Het totaal aantal bedrijven is op 1 februari 2022 verder gestegen naar 2.204.466. Er waren in januari 2022 22.668 starters, dit aantal (0,1%) is nagenoeg gelijk gebleven met het aantal starters in januari 2021.

Faillissementen

In tegenstelling tot de maanden hiervoor daalt het aantal faillissementen weer, en wel met 26% van 153 in januari 2021 naar 113 in januari 2022. Na de stijging in november en december 2021 is het aantal faillissementen weer in de buurt van het lage niveau van oktober 2021 (99). Het aantal faillissementen is vooral afgenomen in de KVK regio’s Zuid (-49%) en Oost (-42%). In de regio Zuidwest nam het aantal faillissementen toe met +5%.

Groei van het aantal starters in de bouw en de groothandel

In de bouwsector is al een aantal maanden een toename te zien van het aantal starters ten opzichten van de maanden ervoor. En in de sector groothandel is in de maand januari het aantal starters toegenomen, terwijl er sinds mei 2021 iedere maand een afname van het aantal starters te zien was.

Binnen de bouwsector is een groei waarneembaar van het aantal starters in de bouwinstallatiebranche (+39% ten opzichte van januari 2021). Binnen deze sector zitten beroepen zoals elektriciens en loodgieters. Maar ook in de branches ‘projectontwikkeling’ (+38%) en de ‘afwerking van gebouwen’ (+13%) is een toename van het aantal starters te zien ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Opvallend minder stoppers zijn er in de bouw bij de branche ‘leggen van kabels en buizen’ (-24%).

KVK Trendrapport Bedrijfsleven, per sector en regio, januari 2022