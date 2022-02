GBNED brengt ICT Accountancy softwaregids 2022 uit

Onderzoeksbureau GBNED heeft de 2022-versie van de ICT Accountancy softwaregids uitgebracht. De gids geeft een zo compleet mogelijk inzicht in standaardsoftware voor de accountancysector.

Practice management opvallende ontwikkeling

Opvallend op dit moment is de groei van het aantal aanbieders dat oplossingen biedt onder de noemer ‘practice management’, meldt GBNED. Daarbij gaat het ook om deelgebieden binnen practice management, zoals uren schrijven in combinatie met declareren en separate oplossingen gericht op planning en online samenwerken door kantoormedewerkers. En bij ‘portaalsystemen’ ziet GBNED een groei van aanbieders die zich vooral richten op het delen van online documenten. Zeg maar een documentmanagementsysteem, maar dan gericht op het delen van documenten tussen kantoor en klant. Het aanbod van boekhoudsoftware, gericht op online samenwerken aan de boekhouding door kantoor en klant is juist iets afgenomen. Dat laatste heeft met name te maken met overname en het door aanbieders richten op een andere doelgroep. Zo is boekhoudsoftware gericht op de zzp’er nog steeds volop in ontwikkeling.

Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden waarvoor software voor de accountancy in beeld is gebracht zijn als volgt onderverdeeld conform het ICT Accountancy softwarelandschap:

Administratiefabriek: Boekhoudsoftware; Scan & herken en factuurverwerking; Salaris- en HRM; Portaaltoepassingen, waaronder systemen voor het online delen van documenten.

Externe verslaggeving: Jaarrekeningen samenstellen en deponeren; Fiscale aangiftes en Overige systemen, waaronder Country by Country reporting en duurzaamheidsrapportages.

Auditpraktijk: Dossierbeheer en werkprogramma’s; Data Analyses en Overige audit software.

Adviespraktijk: Pensioen-, Financieel- & Fiscaal advies en Financiële planning met Business Intelligence (BI) en daarbij behorende dashboards.

Governance, Riks en Compliance (GRC): GRC-systemen; Authenticatie & autorisatie en Digitaal ondertekenen.

Practice management.

De volledige ICT Accountancy softwaregids 2022 is hier gratis beschikbaar.