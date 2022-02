Dossier Werkkostenregeling: praktische en verdiepende info over de WKR

Salaris Vanmorgen is gestart met inhoudelijke dossiers. Het eerste dossier betreft de werkkostenregeling (WKR) en is geschreven door Casper Mons.

Het dossier Werkkostenregeling geeft een overzicht van de stand van zaken op WKR-gebied en heeft een verdiepend niveau met daarnaast een praktische insteek.

In het dossier Werkkostenregeling legt Casper Mons uit wat de werkkostenregeling precies inhoudt. Hij zoomt in op het principe van de werkkostenregeling (alles is loon, tenzij…) en gaat in op onder meer de gebruikelijkheidstoets, de doelmatigheidsgrens, het aanwijzen in de vrije ruimte, de kleine geschenkenregeling, de cafetariaregeling en de gerichte vrijstelling bij thuiswerken. Daarbij zijn verschillende praktische voorbeelden opgenomen.

De werkkostenregeling houdt in dat iedere werkgever afhankelijk van het fiscaal loon van het betreffende jaar een soort budget heeft waardoor hij belast loon om kan zetten in onbelast loon. Dit budget mag hij alleen besteden aan eigen werknemers en in specifieke gevallen aan ex-werknemers die wegens pensionering uit dienst zijn getreden. Dit budget noemen we “de vrije ruimte”.

Lees meer en download hier het dossier Werkkostenregeling.

Volg de cursus Werkkostenregeling door Casper Mons op 5 april 2022 of 1 november 2022 van 12.30 tot 17.00 uur in BCN CS Utrecht