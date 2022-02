ACM waarschuwt werkgevers over afspraken schaars personeel

Personeel is in veel sectoren schaars en dat leidt volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) soms tot ongeoorloofde afspraken tussen werkgevers over het niet overnemen van elkaars personeel. De toezichthouder zegt daarover het afgelopen jaar meerdere signalen te hebben ontvangen.

De vrees is dat personeelsschaarste in bijvoorbeeld de energie- en technieksector een soepele en snelle energietransitie kan beïnvloeden. Dat risico zegt de ACM ook te zien. Sommige werkgevers, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties pleiten voor afspraken om elkaars personeel niet te werven of zelfs helemaal geen personeel van elkaar over te nemen.

Zulke afspraken zijn echter verboden, licht de ACM toe. ‘Net als onderlinge afspraken om loonsverhogingen te beperken buiten een CAO om. Dit soort onderlinge afspraken tussen werkgevers verstoren namelijk een goede werking van de arbeidsmarkt en leiden tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Deze afspraken bieden wellicht op de korte termijn een besparing op de loonkosten voor werkgevers, maar ze pakken nadelig uit voor werknemers en – zeker op de lange termijn – voor de hele samenleving. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de technische innovatie en de prikkel tot efficiency in een sector afremmen.’

Leidraad concurrentieregels

De Autoriteit Consument & Markt heeft enige tijd geleden een leidraad uitgebracht over de concurrentieregels. Hoofdlijn daarin is: samenwerken tussen concurrenten mag, maar er zijn grenzen.

Lees hier de leidraad: Wat mag wel en niet bij samenwerking tussen ondernemingen