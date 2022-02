Oproep vakbond: blijf op werkplek rekening houden met corona

Het CNV roept werkgevers op om de werkplek veiliger te maken tegen coronabesmetting. Teveel werkenden in vitale beroepen dreigen anders ten onder te gaan aan de hoge werkdruk door het ziekteverzuim, ziet de vakbond. Aanleiding voor de oproep zijn de uitkomsten van nieuw CNV-onderzoek onder 1400 leden in vitale beroepen.

70% van de ondervraagden stelt dat het ziekteverzuim momenteel hoger is dan ooit. 60% geeft aan dat de werkdruk hoog is door de uitval van collega’s. Bijna de helft snakt naar een aantal dagen vrij om bij te komen van deze periode en stelt dat het hoge ziekteverzuim ontwrichtend werkt voor de organisatie. ‘Schokkende uitkomsten,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Onze leden zitten flink in de knel.’

Spuigaten

‘Met de omikron-variant dreigt ontwrichting van de werkvloer door de torenhoge besmettingen. Daarom trekken we aan de bel: de werkvloer moet veiliger worden, ook na de versoepelingen die er aan komen. Denk daarbij aan afstand houden, striktere hygiëne en ventilatie,’ stelt Fortuin. ‘De besmettingen en de hoge werkdruk als gevolg hiervan lopen anders de spuigaten uit.’

Werkplek steeds onveiliger

47% geeft aan dat de werkplek niet veilig is tegen coronabesmetting en veel besmettingen op het werk plaatsvinden. ‘Dit is een hoog percentage. Uit eerdere enquêtes gaf steeds 20% aan dat de werkplek niet veilig was tegen coronabesmetting. Een flinke verdubbeling dus.’ Een op de drie ondervraagden stelt dat de coronaregels volledig zijn losgelaten op de werkplek.

Langdurige uitval

38% van de ondervraagden geeft dat de werkgever geen rekening houdt met de hoge werkdruk. Het CNV roept alle werkgevers op om oog te houden voor de hoge werkdruk die de meerderheid door het hoge ziekteverzuim ervaart. Fortuin: ‘Bijna de helft van alle ondervraagden snakt naar een aantal dagen vrij om bij te komen van de afgelopen periode. Een teken aan de wand. We vragen werkgevers om coulant te zijn, bijvoorbeeld met het verlenen van vakantiedagen. Lange tijd op je tenen lopen kan immers leiden tot langdurige uitval.’

Geen strengere coronaregels

Weinig CNV-leden willen terug naar strengere coronaregels, 79% is voorstander van versoepelingen. ‘Ook dit is een reden om de werkplek zo veilig mogelijk te houden. Niemand wil dat de overheid de teugels weer aantrekt als de besmettingen te ontwrichtend werken. We roepen werkgevers op om de werkplek omikron-proof te houden. Zodat we straks gezond de lente ingaan.’

CNV-onderzoek Veiligheid en Coronabesmetting

Bron: CNV