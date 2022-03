Nederlandse advocaten wijzen Russen de deur

Steeds meer Nederlandse advocatenkantoren nemen afscheid van Russische klanten. Donderdag liet Houthoff weten haar Russische clièntele buiten de deur te zetten. Nog eens twintig branchegenoten volgden inmiddels dat voorbeeld. Accountantskantoren nemen afstand van het geweld en hopen op een vreedzame oplossing.

Yukos

Het gaat volgens dagblad Trouw om rijke Russen en Russische bedrijven die zich niet openlijk tegen de oorlog in Oekraïne keren. Woensdag maakte Nauta Dutilh bekend niet meer te willen werken voor Russische klanten, donderdag volgde het gerenommeerde Houthoff dat voorbeeld. Het kantoor adviseerde de Russische staat bij het onteigende olieconcern Yukos. Inmiddels hebben nog twintig middelgrote advocaten- en notariskantoren hun Russische klanten de deur gewezen. ‘Oekraïne verdedigt zijn democratie met man en macht, maar het is zonder externe steun een ongelijke strijd’, zo stellen kantoren van onder meer Ploum, Florent en BarentsKrans in een gezamenlijke verklaring. De kantoren moeten zich nu buigen over de vraag hoe zij juridisch goed afscheid kunnen nemen van Russische klanten, aangezien daar strenge regels voor gelden.