Spoedwet wil trustkantoren Russische klant verbieden

Nederland werkt aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden hun diensten aan te bieden aan Russische cliënten. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Financiën) gezegd in een debat in de Tweede Kamer.

Zij wil dit liever in EU-verband regelen, maar heeft haar ambtenaren toch opdracht gegeven op nationaal niveau alvast voorbereidingen te treffen. Kaag spreekt van een “terugvaloptie” voor als het niet lukt Europese afspraken te maken. In dat laatste geval kunnen Russische bedrijven en oligarchen hun geldstromen nog altijd laten beheren via trustkantoren in landen als Malta, Luxemburg, Cyprus of Ierland, waarschuwt zij.

Effectiefste optie

De Europese Unie heeft al meerdere sanctiepakketten afgekondigd tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. Als het aan Nederland had gelegen, was daarbij de trustdienstverlening al eerder aan banden gelegd. Het was volgens Kaag de effectiefste optie geweest om te voorkomen dat Russische bedrijven en miljardairs ondanks de sancties toch over hun vermogens kunnen beschikken. Maar de aanpak van de trustsector is “niet zo makkelijk” gebleken, zegt Kaag. Daarom hebben de EU-landen tot dusver gekozen voor strafmaatregelen die eenvoudiger en sneller gerealiseerd konden worden. Dat neemt niet weg dat Nederland er nog altijd bij andere landen op aandringt: “dit is echt belangrijk”.

10 oligarchen

Direct na de Russische inval in de Oekraïne riep branchevereniging Holland Quaestor (HQ) zijn leden op hun banden met rijke Russen te verbreken. Volgens voorzitter Martin Wörsdörfer gaat het om circa tien klanten. HQ vertegenwoordigt grote spelers als Intertrust, TMF en Vistra. Samen zijn ze goed voor 80 procent van de trustomzet in Nederland. Sinds de inval in de Krim in 2014 hebben Russische oligarchen de Nederlandse trustkantoren al meer gemeden, liet de HQ-voorzitter begin maart weten. In 2014 waren nog honderden Russen klant bij Nederlandse trustkantoren.