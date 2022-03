Moskou stak stokje voor belastingontwijking via Nederland

Ook Russische bedrijven hebben jarenlang via ons land belasting in het thuisland ontweken. Daar kwam een einde aan toen de regering in Moskou het belastingverdrag met Nederland opzegde, bericht het FD. Een nieuw verdrag is er nog niet.

Bedrijven hebben zich op het einde van de belastingvoordelen voorbereid. Zo is Gazprom Finance BV, op papier gevestigd in Nederland, eind vorig jaar ruim een miljard kwijtgeraakt doordat het moederbedrijf een belang van 25% in een Siberisch gasproject overhevelde naar een andere dochter in Rusland. Anders zou in verband met het vervallen van het verdrag twee keer winstbelasting betaald moeten worden. Het FD geeft nog meer voorbeelden van Russische bedrijven die profiteerden van de afspraken.

Van nul naar 20% belasting

Dat verdrag voorzag erin dat royalty- en rentebetalingen vanuit Rusland naar Nederland door Moskou niet belast werden en over uitgaande dividenden mocht Rusland 5% bronbelasting heffen in plaats van de gebruikelijke 15%. Nu het verdrag is opgezegd, kan Rusland sinds 1 januari 15% belasting heffen op uitgaande dividenden naar Nederland en 20% op royalty- en rentebetalingen. Er werd nog onderhandeld over een nieuw belastingverdrag, maar dat is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne van de baan.

Bron: FD