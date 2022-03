Wirecard-oprichter aangeklaagd

Voormalig topman Markus Braun van de wegens boekhoudfraude omgevallen Duitse betaaldienstverlener Wirecard moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Ook twee andere hooggeplaatste managers zijn aangeklaagd.

Braun wordt verdacht van fraude, marktmanipulatie en verduistering. Hij zit al sinds juli 2020 vast wegens de zaak. Wirecard was een gelauwerd bedrijf dat gold als schoolvoorbeeld van een succesvolle fintech-startup. Totdat bleek dat er sinds 2015 waarschijnlijk fictieve inkomsten waren geboekt om verliezen weg te poetsen. In totaal bleek zo’n € 2 miljard aan bezittingen niet te bestaan. Door de zaak kwamen ook de toezichthouder BaFin en accountant EY in het nauw: de vraag was waarom zij niet eerder de fraude hadden gesignaleerd en hadden ingegrepen.

