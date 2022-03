KVK in beroep om vrijgeven persoonsgegevens

De Kamer van Koophandel (KVK) gaat in beroep tegen een vonnis dat de instantie verplicht onbeperkt gegevens te delen. De KVK wilde het onder andere verbieden om gegevens door te spelen. Daarmee zou de privacy van ondernemers beter worden beschermd.

ZZP’ers

Ondernemers moeten zich verplicht inschrijven in het Handelsregister. Vooral ZZP’ers klaagden dat daarmee vaak ook hun woonadressen openbaar werden. KVK voerde per 1 januari 2022 in dat het Handelsregistergegevens door derden niet doorzoekbaar was op natuurlijk persoon. Daarnaast zegt de organisatie veranderingen te hebben doorgevoerd om te voorkomen dat verouderde of onjuiste informatie in omloop komt. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) vond dat de KVK onterecht gebruikmaakt van het databankrecht. De rechter gaf de belangenorganisatie daarin gelijk.

Privacy

De KVK zegt dat het juist vanuit de politiek de opdracht had gekregen het databankrecht te gebruiken bij de bescherming van de privacy van ondernemers. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacywaakhond, riep de KVK op om meer te doen voor de privacy van personen die in het Handelsregister staan. ‘De privacy van miljoenen ingeschrevenen in het Handelsregister is zeer belangrijk’, aldus de KVK. ‘We zullen ons daarom ook blijven inzetten voor een situatie, waarin KVK dé bron is voor rechtszekerheid met respect voor privacy van de ondernemer.’