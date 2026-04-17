Aantal starters stijgt weer, minder bedrijven stoppen of failliet

Na een periode van daling is het aantal nieuwe bedrijven in Nederland weer toegenomen. Tegelijkertijd nam het aantal stoppende bedrijven voor het eerst in tweeënhalf jaar af, en ook het aantal faillissementen daalde. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

In het eerste kwartaal van 2026 steeg het aantal starters met 2,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal stonden er eind maart 2026 ruim 2,6 miljoen vestigingen ingeschreven in het Handelsregister, een stijging van 0,9 procent op jaarbasis. De groei wijst op een voorzichtig herstel van de bedrijvendynamiek.

De toename van het aantal starters volgt op meerdere kwartalen van afname. In de meeste sectoren is weer sprake van groei, al blijven sommige sectoren achter. Zo nam het aantal nieuwe ondernemingen juist af in onder meer de zorg en de culturele sector.

Volgens Josette Dijkhuizen speelt onzekerheid rond regelgeving daarbij een belangrijke rol. “Door onzekerheid over regelgeving en schijnzelfstandigheid zien we dat zzp’ers en opdrachtgevers een nieuwe balans zoeken. In sectoren met traditioneel veel zelfstandigen, zoals zorg en cultuur, resulteert dat in minder starters. Voor veel ondernemers is het daar op dit moment minder aantrekkelijk geworden, waardoor zij terughoudender zijn geworden. Het lagere aantal stoppers betekent waarschijnlijk dat zelfstandigen die twijfelden, inmiddels hun keuze hebben gemaakt en al zijn gestopt”, aldus Dijkhuizen.

Het aantal ondernemers dat stopte met hun bedrijf daalde in het eerste kwartaal met 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal faillissementen nam verder af, met een daling van 10,9 procent.

Per saldo leidt deze ontwikkeling tot een lichte groei van het totale aantal bedrijven. Toch is er volgens Dijkhuizen nog geen reden voor optimisme. “Dynamiek hoort bij een ondernemend land als Nederland, maar indien de dynamiek door veel onrust ontstaat, zoals nu met de geopolitieke onzekerheid en andere grote vraagstukken, kan dat ontwrichtend werken. Zeker met het oog op een verdere verslechtering van het consumentenvertrouwen in de afgelopen maand, zegt een stabilisering van aantallen ondernemers nog niet wat er werkelijk in de markt aan het gebeuren is.”

