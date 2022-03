Pleidooi voor verhoging fiscale vrijstelling van 19 naar 23 cent per kilometer

Het kabinet moet snel de fiscale vrijstelling van 19 naar 23 cent per kilometer verhogen, bepleit het CNV. Wat de vakbond betreft is dat hard nodig om de koopkracht op peil te houden.

‘We krijgen tientallen meldingen binnen van leden voor wie het reizen naar het werk onbetaalbaar is geworden. De verwachting is dat dit ook na 1 april zo blijft. Daarom moet de fiscale vrijstelling omhoog. Al jaren is die 19 cent niet toereikend maar nu zeker niet meer. Het kabinet wil pas in 2024 de vrijstelling regelen maar wij willen dat dit nu al ingaat,’ zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘Je gaat naar je werk om geld te verdienen, niet om geld te betalen.’

Reiskostenregeling in cao’s

Het CNV maakt zich daarnaast sterk voor een betere reiskostenregeling in de cao’s. ‘We spreken leden die slechts 8 cent vergoed krijgen, met een maximum van 30 kilometer. Of mensen die helemaal niets krijgen. Deze groep werkenden moet in ieder geval de huidige fiscale vrijstelling, 19 cent, ontvangen.’

Breder koopkrachtplan

Naast een hogere reiskostenvergoeding pleit het CNV voor een breder koopkrachtplan. ‘We willen een lagere belasting op energie, een lagere belasting op arbeid en uitkeringen zodat de bestedingsruimte toeneemt. Dit kan betaald worden door een hogere belasting op bedrijven die profiteerden van de coronacrisis zoals online shops en supermarkten. Tweederde van de CNV-leden voelt de hogere inflatie direct in de portemonnee, blijkt uit eerder CNV-onderzoek. Door de hogere energierekening komt zeker 1 op de 6 ondervraagden iedere maand zeker 100 euro tekort. Tijd om snel in te grijpen,’ aldus Fortuin.