Lifestyle en carrière | Allemaal adviseurs van de adviseur

Accountants die bij Fiscount werken, hebben een afwisselende agenda: ze werken veel vanuit huis en geven geregeld trainingen op locatie. Inhoudelijk krijgen ze te maken met bijzondere accountancykwesties. De krenten uit de pap, vinden juridisch adviseur (internationale) loonheffingen Hans Tabak en fiscalist Hendrik Beverloo.

Op een gemiddelde ochtend kan Hans Tabak zowel loonheffingsvragen krijgen over een Amsterdamse escortdame als over een dominee uit een klein dorp. ‘Ik werk voor zevenhonderd kantoren, met in totaal meer dan twaalfhonderd vestigingen in het hele land, ik denk na over wetgeving van Afrika tot Zweden en zit zowel om de tafel met lokale medewerkers als met directeuren.’ ‘En van kleine kantoren tot grote bedrijven die willen klankborden over specifieke vragen’, vult zijn collega Hendrik Beverloo aan. ‘Het gebeurt vaak dat onze kantoren bellen met een korte vraag en wij dan vragen of ze aan bepaalde zaken hebben gedacht of niet iets over het hoofd zien. Dat kan dan weer leiden tot een uitgebreider adviestraject.’

Eigen toko

Beide mannen werken al geruime tijd voor Fiscount. Loonheffingenspecialist Tabak vierde vorig jaar zelfs zijn zilveren jubileum bij het kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche. ‘Wat mij aanspreekt, is dat je veelal zelfstandig werkt en grotendeels vanuit huis. In die zin was Fiscount haar tijd al ver vooruit. Het leuke daarvan vind ik dat je het gevoel hebt dat je je eigen toko draait.’ Fiscalist Beverloo maakte zeventien jaar geleden de overstap. ‘Je biedt de kantoren gemak. Dankzij het one-stop-shop-concept kunnen kantoren via de ‘Fiscofoon’ kort kosteloos sparren, maar ik krijg ook vraagstukken die echt specialistisch uitzoekwerk vragen. En in de trainingen hebben we weer op een heel andere manier contact.’

Alles in huis

Dankzij de adviesservice van Fiscount kunnen kantoren hun klanten alle diensten bieden. ‘Wij hebben algemeen fiscalisten in huis, maar ook specialisten als accountantsadviseurs, juristen en pensioendeskundigen’, vertelt Beverloo. ‘Maar denk ook aan adviseurs op het gebied van subsidie, overnamespecialisten en estateplanners. Dan is het natuurlijk ideaal dat je bij vragen, twijfels of lastige zaken altijd een collega-deskundige tot je beschikking hebt en je zelf je klant kunt helpen zonder die naar een ander te moeten verwijzen. Daar komt nog bij dat er korte lijntjes zijn: je kunt bellen of mailen en je hebt dan snel – vaak direct – antwoord op je vraag.’

Veel contact

Ook al werken de adviseurs veel zelfstandig, toch is het zeker geen eenzame functie. ‘Integendeel’, lacht Beverloo. ‘Ik denk dat ik de helft van de tijd thuis werk, maar in die tijd krijg ik veel telefoontjes en heb ik overleg en adviesgesprekken, persoonlijk of via Teams. Met klanten, maar ook met collega’s. Met ons team nemen we elke week

Vakstudie Nieuws door en bespreken we recente ervaringen. Zo blijven we bij en houden we elkaar scherp. Daarnaast ben ik de andere helft van de week druk met het verzorgen van trainingen. Voor kantooreigenaren verzorgen de fiscalisten zes keer per jaar op 25 locaties in het land de cursus Vaktechnische actualiteiten (VTA). Hier deel ik kennis over actuele thema’s en zie en spreek ik veel kantooreigenaren.’

Kennismarathon

Ook de werkweek van Tabak bestaat uit thuiswerk en trainingen geven. ‘Het is voor mij een ideale mix. Ik vind het fijn dat ik mijn eigen tijd kan indelen en dat mijn kinderen bijvoorbeeld niet naar de buitenschoolse opvang hoefden. Tegelijkertijd geniet ik ervan ’s avonds onze geaccrediteerde en hoog gewaardeerde trainingen te verzorgen. De afgelopen jaren was de cursus Arbeid en Recht (A&R) voor salarisadministrateurs digitaal, maar de deelnemers waarderen de geaccrediteerde cursus nog steeds met hoge cijfers. Normaal combineren we educatie met een gezellig diner en is er veel klantcontact. De Kennismarathon is daar ook een bekend voorbeeld van: we verzorgen vanuit alle disciplines een meerdaags event met maar liefst 70 trainingen over uiteenlopende onderwerpen.’

Vrijheid

Werken bij Fiscount als ‘adviseur van de adviseur’ vraagt wel om zeer hoge parate kennis van wet- en regelgeving. Achterstand in vakliteratuur is een no-go. Ook moet je vlot een training kunnen verzorgen. Beverloo: ‘Over het algemeen solliciteren collega’s met al enige jaren praktijkervaring. Zij willen minder eentonig werk of een baan die ze kunnen combineren met lesgeven of een zelfstandige praktijk. In onze praktijk krijg je zeer uiteenlopende vragen en interessante breinbrekers: vaak toch de krenten uit de pap.’ Tot slot biedt de zelfstandigheid van de functie evenals vanuit huis werken erg veel voordelen. ‘Ik houd meer tijd over voor mijn hobby’s, zoals hockey’, vertelt Beverloo. Met een lach vult Tabak hem aan: ‘En ik zit nog steeds in de auto, maar heb de dagelijkse file en reistijd wel ingeruild voor toeren in clubverband met mijn oldtimer.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.