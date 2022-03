Geen feitenrelaas over mondkapjesdeal, onderzoek Deloitte duurt langer

Het kabinet gaat nog geen feitenrelaas aan de Tweede Kamer sturen over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport vraagt de Kamer nog tot de zomer geduld te hebben. Deloitte Forensic & Dispute Services heeft de minister laten weten meer tijd en informatie nodig te hebben om de resultaten van het eerste deelonderzoek, naar een overeenkomst met Relief Goods Alliance (RGA), te kunnen opleveren.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden niet tot de zomer wachten, ook omdat berichtgeving van de Volkskrant onlangs nieuwe vragen heeft opgeroepen over de rol van toenmalig VWS-minister De Jonge. Die zou er bij zijn hoogste ambtenaar op hebben aangedrongen om contact te leggen met Van Lienden, hoewel hij al was afgewezen door de centrale inkooporganisatie voor hulpmiddelen.

Minister: Deloitte zet alles op alles

Minister Helder reageert nu in een Kamerbrief. Ze laat weten dat ze niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van het onderzoek door Deloitte. Dat onderzoek duurt langer dan aanvankelijk de planning was, heeft Deloitte laten weten: ‘Ook voor mij geldt dat ik de uitkomsten van het onderzoek graag zo snel mogelijk wil ontvangen, maar de complexiteit en het groot aantal partijen, alsmede het groot aantal documenten maken dat de oorspronkelijke planning van het onderzoek te ambitieus is gebleken.’ De minister meldt dat het streven nu is om het Deloitte-onderzoek voor het zomerreces met de Kamer te delen:

‘In het gesprek dat ik recentelijk met het onderzoeksbureau heb gevoerd, heeft het onderzoeksbureau mij laten weten alles op alles te zetten om dit te realiseren maar dat dit ook afhankelijk is van onder andere de voortgang bij het te houden hoor- en wederhoor proces.

De toenmalige minister van Medische Zorg en Sport heeft uw Kamer in juni 2021 laten weten dit onderzoek te laten uitvoeren door een externe, onafhankelijke partij met forensische-, inkoop-, fiscale- en data-expertise. Juist deze integrale aanpak die het onderzoeksbureau hanteert moet zorgen voor een zo volledig mogelijk beeld. Het onderzoeksbureau verzamelt daartoe verschillende relevante databronnen. Dit betekent dat het onderzoeksbureau naast appverkeer – waar in het artikel van de Volkskrant aan wordt gerefereerd – rekening houdt met emailverkeer, social media-uitingen en (financiële) documenten afkomstig van alle betrokken partijen.

Uw wens tot snelheid en volledig inzicht in de feiten is de mijne. Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou echter geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek. Om die reden kan ik zolang het onderzoek loopt helaas nog geen feitenrelaas met uw Kamer delen. Ik hecht er waarde aan uw Kamer mee te nemen in de aanpak en het verloop van het onderzoek. Ik wil uw Kamer hiervoor een technische briefing door het onderzoeksbureau aanbieden die nader ingaat op de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.’

Kamerbrief reactie op verzoek feitenrelaas over rol minister VWS bij sluiten mondkapjesdeal