Grootste stijging cao-lonen sinds twee jaar

De cao-lonen zijn in maart gemiddeld met 3,3% gestegen. Dat is de grootste sprong sinds december 2019. Met een inflatie van 5,2% kampen werknemers echter nog steeds met een reële loondaling.

Voorlopige cijfers

In februari stegen de cao-lonen met 2,6%. In maart kwam daar 0,7 procentpunt bij. Het gaat om een optelsom van de loonafspraken die werkgevers en vakbonden de afgelopen maand hebben gemaakt, herleid naar een gemiddelde loonstijging op jaarbasis. De gemiddelde stijging van de contractlonen in het eerste kwartaal zou hiermee op 2,8% uitkomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversorganisatie AWVN.

Sneller dan normaal

Een woordvoerder van de AWVN — die werkgevers bijstaat met cao-advies — zegt in het Financieele Dagblad dat de loonstijging sneller inzet dan gebruikelijk na economisch herstel. De zeer snelle omslag van groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021 zou dat verklaren. De loonstijging wordt ook versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Het herstel wordt volgens hem overschaduwd door nieuwe onzekerheden waarmee bedrijven zich geconfronteerd zien. De energiekosten lopen snel op en de oorlog in de Oekraïne ondermijnt het economisch klimaat.

Deadlines

Kanttekening bij de cijfers is dat ze gebaseerd zijn op een relatief klein aantal cao’s. Zowel in februari als in maart ging het om niet meer dan veertien akkoorden. Het hadden er veel meer moeten zijn, maar net als tijdens de crisis in 2014, kunnen werkgevers en vakbonden het niet voor de deadline eens worden over nieuwe loonafspraken. Zo is de cao voor de ‘kleinmetaal’ — in werkelijkheid de grootste cao in de privésector met 328.000 werknemers — al sinds 1 oktober verlopen. Ook bij PostNL is de cao al sinds oktober verlopen.

