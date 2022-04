Lifestyle en carrière | Accountancy heeft veel weg van teamsport

‘We werken hard en gaan voor de beste kwaliteit, maar dat gaat wel hand in hand met voldoende ontspanning’, vertelt Pepijn van Rooij, partner bij HLB Witlox Van den Boomen. Het kantoor zet dan ook hoog in op een gezonde werk-privébalans. Van Rooij draait zijn hand niet om voor honderd kilometer trailrunning. We vroegen hem naar het belang van sport voor zijn vak en in hoeverre een actieve levensstijl bijdraagt aan de gezondheid van het Zuid-Nederlandse kantoor.

Wie is Pepijn van Rooij?

‘Ik ben Accountant-Administratieconsulent (AA) en Register Belastingadviseur (RB). Naast de ervaring die ik heb opgedaan bij verschillende gerenommeerde accountantskantoren heb ik enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Gedurende vijftien jaar heb ik een eigen accountantskantoor gehad. In 2019 ben ik partner geworden bij HLB Witlox Van den Boomen.’

Wat vind je het leukste van het vak?

‘Werken met cijfers heeft mij altijd geïnteresseerd. Maar wat mij in het vak met name aanspreekt, is de menskant. Ondernemers adviseren geeft mij veel voldoening. Ik wil graag fungeren als klankbord door met hen te sparren. Dat gaat veel verder dan alleen de cijfers van de onderneming. Naast bedrijfseconomische, organisatorische, juridische en fiscale aspecten kijk ik ook naar de privésituatie. Toekomstgericht meedenken met de klant en de vele facetten van zijn onderneming. Dat maakt het werk leuk. Het is een sociaal beroep. Zowel een-op-een met de klant als met het team. Dat heb ik ook met sport. Individueel actief zijn is leuk, maar met meer mensen wordt sporten nog leuker.’

Hoe belangrijk is sport voor jou?

‘Ik heb mijn hele leven veel gesport. Het is voor mij een uitlaatklep en geeft mij veel energie en prestatievermogen. Naast voetbal, basketbal en volleybal heb ik ook aan triathlon gedaan. Op mijn achttiende heb ik voor het eerst een marathon gelopen. Na verloop van tijd heb ik dat uitgebreid naar ultralopen. Trailrunwedstrijden buiten de gebaande paden van soms meer dan honderd kilometer. Dat doe ik met name in Brabant, bijvoorbeeld rond Eindhoven, maar ook graag in de bergen. De afgelopen jaren heb ik onder andere de Zermatt Ultra, de Zugspitz Supertrail en de Jungfrau Marathon gelopen en in juli van dit jaar staat de Zugspitz Ultratrail van 106 km op de planning. Tochten waar ik minimaal drie keer per week de hardloopschoenen voor aantrek.’

Wat levert sport op voor je vak als accountant?

‘Trails zijn nooit hetzelfde. Ze dagen je continu uit en zijn een geweldige manier om het beste uit jezelf en anderen te halen. Je komt jezelf tegen en sleept elkaar er doorheen. Ik loop met een groep en wil gezamenlijk finishen, waarbij het overigens niet om de tijd gaat. Dat heeft wel raakvlakken met ons vak. We werken binnen HLB Witlox Van den Boomen met multidisciplinaire teams. Ieder teamlid heeft zijn eigen expertise. De een is beter in wetgeving en verslaglegging, de ander in het fiscale of administratieve deel van ons vak en weer een ander is op zijn best als het gaat om klantcontact. Wij zetten graag iedereen in zijn kracht om het beste resultaat te bereiken voor de klant. Hoewel ik leidinggeef, zie ik mezelf in het team meer als coach. Collega’s vertrouwen geven en zorgen dat ze aangehaakt en gemotiveerd blijven. Het is mooi om te zien hoe mensen dan hun rol pakken en zich ontwikkelen.’

Wat brengt actief bewegen HLB Witlox Van den Boomen?

‘Samen sporten brengt mensen bij elkaar, het verbindt. Mountainbiken of golfen met onze klanten versterkt de klantrelatie. Zoals het bijdraagt aan de relatie met onze klanten, zo werpt het ook intern vruchten af. We vinden vitaliteit erg belangrijk. We zetten hoog in op een gezonde werk-privébalans. We werken hard en we presteren samen als het moet. Maar dat gaat binnen ons kantoor wel hand in hand met ontspanning. Individueel geven we medewerkers de ruimte, maar ook in teamverband. Zo zijn er op verschillende vestigingen fiets- en hardloopgroepen, kun je op bepaalde locaties boksen of meedoen aan een bootcamp of volleybaltoernooi op de parkeerplaats.’

Hoe zou je de cultuur omschrijven?

‘We zijn een laagdrempelig kantoor. Het bestuur komt regelmatig op de vestigingen om te horen wat er speelt en bij de partners staan de deuren altijd open. Medewerkers weten elkaar te vinden, zowel voor vakinhoudelijke vraagstukken als voor sportieve activiteiten. Er heerst een informele en prettige sfeer met een sterk teamgevoel en een enorme drive. Samen maken we het groots en bedrijven we topsport.’

Auteur: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.