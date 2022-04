Lifestyle en carrière | ‘Ik pieker er niet over van baan te wisselen’

Een snuffelstage in 2002 vormde voor Marco Korthof het begin van een bijzondere loopbaan bij Hoek en Blok accountants | belastingadviseurs | juristen in Sliedrecht. In twintig jaar ontwikkelde hij zich van leerling-accountant tot AA-accountant en relatiebeheerder. Nog altijd piekert Korthof er niet over van werkgever te wisselen.

De 39-jarige accountant praat graag over het vak, zijn carrière en zijn werkgever. Openhartig vertelt hij ook hoe hij persoonlijk groeide. Als 19-jarige was Korthof geen studiebol, maar hij wilde wel een interessant vak leren. Daarom koos de schoolverlater in 2002 voor de duale hbo-

opleiding SPD Bedrijfsadministratie bij Markus Verbeek Praehep. Dat betekende een dag in de week studeren en vier dagen in de week werken. Korthof ging aan de slag bij advieskantoor Hoek en Blok. Na een snuffelstage voelde de student dat hij het bij dit kantoor naar zijn zin zou krijgen. ‘De collega’s waren hartelijk, er was een wederzijdse klik.’ De opleiding ging hem goed af. ‘Ik vond het prettig dat ik de theorie meteen kon toepassen in de praktijk. Ik maakte veel vlieguren, leerde ontzettend veel. Soepel groeide ik door van beginnend assistent tot zelfstandig assistent-accountant.’

Bij Hoek en Blok kreeg Korthof de kans zich breed te ontwikkelen. ‘Ik ontdekte vooral voldoening te halen uit het meedenken met de klant en hem te adviseren over de bedrijfsvoering.’ Met die motivatie besloot Korthof de post hbo-opleiding tot controller te volgen. Met dat diploma mocht hij zich eveneens allround mkb-adviseur noemen.

Alsnog AA-titel

Korthofs loopbaan nam een nieuwe wending na de geboorte van zijn oudste zoon Lars. ‘Ik wilde alsnog mijn AA-titel halen. Lange tijd dacht ik de tekenbevoegdheid niet belangrijk te vinden, maar dat inzicht veranderde. Ik vond het jammer dat ik het hele traject met de klant doorliep, maar de samenstelverklaring uiteindelijk niet mocht tekenen.’ In de nominale tijd haalde Korthof daarom – ook bij Markus Verbeek Praehep – zijn AA-titel. Dat bleek waardevol. ‘Ik leerde over belangrijke onderwerpen waarvan je als gevorderd of zelfstandig assistent-accountant geen weet hebt. Zoals over het toepassen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).’

Moderne werkgever

Na twintig jaar bij Hoek en Blok piekert Korthof er niet over van werkgever te wisselen. ‘Ik kreeg volop kansen mijzelf te ontwikkelen. Het kantoor faciliteert medewerkers op alle mogelijke manieren. Er is een Academy die verschillende cursussen en workshops aanbiedt.’

Daarnaast presenteert Hoek en Blok – dat 160 medewerkers telt – zich als modern werkgever. ‘Naast accountants in opleiding en stagiaires staan we open voor jongeren die ervaring willen opdoen. Zo hebben we nu een student in ons team; een gedreven dame die een voltijds hbo-studie finance en control volgt. Ze werkt hier een dag in de week als ze niet hoeft te studeren en in de tussenweken als er weinig colleges zijn. Het mes snijdt aan twee kanten: zij wil het vak graag leren, wij hebben er een collega bij, die misschien wel blijft hangen. Kijk maar naar mij.’

Laagdrempelig samenwerken

Hoek en Blok heeft als missie klanten te ontzorgen, zodat zij alle ruimte hebben om te ondernemen. ‘Zo’n 30 tot 40 procent van mijn tijd besteed ik aan ‘geschiedschrijving’, aan jaarrekeningen en fiscale aangiften. Daarnaast kijk ik graag samen met de klant vooruit. Daar zijn we als Hoek en Blok’ers ook sterk in. Bij het kopen van een bedrijfspand, bij een overname, maar ook als de ondernemer vragen heeft over zijn vermogensopbouw, we hebben als allroundkantoor alle kennis in huis. Als accountant ben je een generalist, je weet van alles een beetje. Maar je moet weten naar welke specialist je kunt verwijzen.’

Volgens Korthof is een laagdrempelige manier van samenwerken daarbij belangrijk. ‘Ik haal daar veel energie uit. Collega’s schieten elkaar makkelijk aan voor advies. Ons motto is: Het is niet erg een fout te maken, het is wel erg als je er een maakt terwijl je hulp had kunnen vragen.’

B@RY

Het advieskantoor moedigt de klant aan digitaal samen te werken. Onlangs werd B@RY gelanceerd, een online tool waarin ondernemers hun facturen kunnen aanleveren. Korthof: ‘We kunnen de administratie deels of helemaal uit handen nemen. Als we vragen hebben, kunnen we die makkelijk stellen via een chatfunctie. Digitalisering leidt tot efficiënter samenwerken, dat is prettig. Toch blijft communicatie voor ons vak belangrijk. Ik vind het prettiger even bij een collega binnen te lopen of een klant te bellen, dan een mail te sturen.’

Bij Hoek en Blok vinden medewerkers bovendien een hoop gezelligheid. Het kantoor organiseert jaarlijkse uitjes. Zo maakten de collega’s al eens een stedentrip naar Brugge en Gent. Dit jaar beleefde het team een sportieve teambuildingdag met barbecue op het strand in Zeeland. Ook op het sportieve vlak wordt er veel samen gedaan. ‘Collega’s doen regelmatig mee aan bedrijventoernooien. Zo doen we dit jaar met een team mee aan de Amstel Gold Race.’ Korthof zelf is een fanatiek wielrenner. ‘Vroeger was ik vooral een mooi-weerfietser, nu zit ik zeker twee à drie keer per week op de fiets. Daarvoor maak ik tegenwoordig tijd vrij.’

Auteur: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.