Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een artikel, interview of opiniestuk in over het ‘glazen plafond’. Vrouwen geven dat glazen plafond al jaren de schuld van hun achterstand op carrièregebied. Maar hebben vrouwen niet zelf een grote verantwoordelijkheid om die te doorbreken?

Vrouwen die carrière willen maken, zijn vaak zelf hun grootste tegenstander. Als vrouw bereik je niets als je op de achtergrond blijft en te bescheiden bent over je talenten, prestaties en loon. Die bescheidenheid kan gemakkelijk worden geïnterpreteerd als onzekerheid, of tekortschietende capaciteiten. Werkgevers geven geen verantwoordelijke functie aan een vrouw die aan zichzelf lijkt te twijfelen, toch? Vrouwen moeten dus leren meer op de voorgrond te treden, te vragen om wat hun toekomt en risico’s te durven nemen. Dat is in het begin niet gemakkelijk; dat is wennen, dat is oefenen.

Zelf ben ik ook wel eens onzeker geweest. Ik ken het gevoel elk moment door de mand te kunnen vallen. Dat mensen erachter komen dat ik niet zo goed ben als ze denken. Maar díe onzekerheid, dát doemdenken, weerhoudt vrouwen van een groter, zakelijk succes. Alleen ‘goed zijn’ voldoet niet om je staande te houden in de professionele jungle. Daarvoor is zelfvertrouwen essentieel. Succes wordt namelijk voor een groot deel bepaald door je hoeveelheid zelfvertrouwen. Mannen durven vaak meer dan vrouwen. Als een vrouw niet zeker weet of ze iets kan, doet ze het vaak niet. Daar waar ik bij een nieuwe rol of functie meen dat ik aan alle functie-eisen moet voldoen, denkt mijn partner dat zestig procent al volstaat. De rest komt later wel. Als vrouw willen wij te vaak perfect zijn. Nergens voor nodig: als perfectie je standaard is, zul je jezelf nog vaak teleurstellen.

Daar denk ik aan, als ik de krantenkoppen lees over het aantal vrouwelijke ministers in het nieuwe kabinet. Stop toch met het geforceerd benadrukken van het vrouw-zijn bij het werven van kandidaten voor topfuncties. Stop met de discussies over glazen plafonds. Vrouwen willen worden aangenomen vanwege hun kwaliteiten. Ze hebben geen quotum, voorkeursbehandeling of positieve discriminatie nodig. Vrouwen zijn ook echt niet zielig. Ze zijn geen slachtoffers van mannen of van een glazen plafond. Vrouwen in Nederland behoren tot de meest vrije, onafhankelijke mensen ter wereld. Ik geloof dat een vrouw anno 2022 uitstekend voor zichzelf kan zorgen. Verdient je mannelijke collega onterecht meer? Dan moet je het voor jezelf gaan regelen, of wellicht op zoek gaan naar een andere werkgever. Als persoon heb je namelijk altijd de keuze: klagen en mopperen óf in actie komen.

Ik wil daarom vrouwen oproepen veel meer hun eigen verantwoordelijkheid te pakken en ruimte te nemen, vanuit zelfvertrouwen. Wees trots op wat je hebt bereikt, laat veel meer van je horen, durf van je eigen kracht uit te gaan.

Ladies, go for it!

Gerrie van der wal is algemeen directeur bij Fiscount en gast-hoofdredacteur van het tweede AV-magazine over lifestyle en carrière. Dit magazine is in maart 2022 verschenen.