Lifestyle en carrière | Het geluk van een inspirerende werkplek

Tot eind 2020 was De Beer Accountants & Belastingadviseurs gehuisvest in een weinig opzienbarend gebouw. Zoals bijna elk traditioneel accountantskantoor. De Beer geeft nu een heel ander visitekaartje af. De medewerkers werken in een monumentaal pand met een warme, inspirerende inrichting. ‘Gelukkige medewerkers presteren het best’, aldus Paul van Ierland, als partner verantwoordelijk voor het auditteam.

Accountantskantoor De Beer was al enige tijd op zoek naar een groter pand. Het bedrijf wilde de twee vestigingen in Tilburg en Oisterwijk onderbrengen op één locatie. ‘Toen de makelaar ons tipte over deze bijzondere stek, waren we direct verkocht’, vertelt partner Paul van Ierland. ‘Het was verrassend en straalde veel sfeer uit.’ De nieuwe werkomgeving sluit ook aan bij de filosofie van De Beer: medewerkers moeten zich ‘happy’ voelen. ‘Als zij lekker in hun vel zitten, presteren ze het best. Dat vertaalt zich in onze dienstverlening. We streven naar professioneel, persoonlijk contact met de klant en willen gepassioneerd bezig zijn met ons vak.’

De Beer Accountants & Belastingadviseurs bestaat sinds 1952 en biedt diensten aan op het gebied van accountancy, audit, corporate finance, belastingadvies, bedrijfseconomisch advies, estate planning, HR-advies en salarisadministratie. Naast de vestiging in Tilburg, is er nog een kantoor in Baarle-Nassau.

Kleurrijke grizzlybeer

In de entree van het accountantskantoor valt het oog direct op de metershoge, kleurrijke grizzlybeer, die verwijst naar de naam van het kantoor. Het kunstwerk is gemaakt van 2.537 afgedankte teenslippers uit Kenia. De bezoeker stapt vervolgens een hoge ruimte binnen met zitjes, een open keuken en een gezellige bar, die je eerder zou verwachten in een bruine kroeg. Van Ierland: ‘Deze voorzieningen waren er al en hebben we zo gelaten. De benedenverdieping moet een ontmoetingsplek zijn voor medewerkers, maar ook voor klanten. Zij kunnen makkelijk binnenlopen en advies vragen aan een van de medewerkers.’

Het pand aan de Tilburgse Tivolistraat was lange tijd een verzamelplaats van creatieve ondernemers. Oorspronkelijk was de markante villa een muziekschool – her en der verwijzen schilderijen nog naar die historie. Voordat De Beer kon verhuizen, werd er grondig gerenoveerd. ‘Van buiten bleef het monumentale karakter behouden. Binnen werden voor de ruim 90 medewerkers moderne werkplekken gecreëerd’, zegt Van Ierland, die de verhuizing en de herinrichting coördineerde. Daarbij werden heel bewust medewerkers betrokken. ‘We inventariseerden de wensen. Ook werden er werkgroepen gevormd die verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld beleving – hoe bereiken we een inspirerende werkplek – en gedrag – hoe kunnen we flexibel en slim samenwerken?’

Toevallige ontmoetingen

Op het nieuwe adres koos De Beer voor een andere manier van werken. Van Ierland: ‘Er zijn geen vaste werkplekken of afdelingen, medewerkers hebben daardoor de vrijheid samen te werken aan klantendossiers.’ Dankzij de flexplekken kom je elkaar ook sneller tegen. Die toevallige ontmoetingen lenen zich om de ander bij te praten over wat er speelt bij een gezamenlijke klant.’ Ook de partners hebben geen eigen kamer, maar werken tussen de medewerkers. ‘Zo horen we meer en is de drempel lager om ons aan te spreken.’ Van

Ierland geeft toe dat enkele medewerkers het ‘flexwerken’ aanvankelijk spannend vonden. ‘Ze waren gehecht aan hun eigen plek. Maar we hebben de voordelen kunnen uitleggen en iedereen omarmt nu het concept.’

Geen drempel

Jannemiek Roozen, die sinds januari 2021 als gevorderd assistent accountant binnen het auditteam werkt, is enthousiast over de werkplek. ‘Het is een heel mooi pand, ik ben er trots op dat ik hier werk. Als klanten ons bezoeken, zijn ze onder de indruk.’ Volgens Roozen komt de inspirerende werkomgeving de sfeer ten goede. ‘Het voelt natuurlijk om op elkaar af te stappen. Ook bij de leidinggevenden ervaar ik geen enkele drempel.’

Ondanks de pandemie kon Roozen regelmatig naar kantoor en coronaproof werken. ‘Dat was fijn. Hier is een betere begeleiding dan wanneer ik vanuit huis zou werken.’ De Beer is volgens Van Ierland een platte, open organisatie. ‘We communiceren regelmatig over behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen. We stimuleren daarnaast dat collega’s meedenken. Als we erin geloven, mag een medewerker dat idee ook uitwerken.’ Van Ierland spreekt uit ervaring. ‘Toen ik nog geen partner was, vond ik dat de vaktechnische sessies nogal hoogdravend waren. Vooral de seniors wisselden met elkaar van gedachten, jongere medewerkers kregen weinig ruimte. Ik stelde voor de De Beer Young Professionals op te richten en kreeg groen licht. Nu komen jongere medewerkers maandelijks samen, bereiden een onderwerp voor en nodigen een expert uit.’

Sfeer en collegialiteit

Binnen het accountantskantoor is volop ruimte voor ontwikkeling. Medewerkers bepalen zelf hoe en in welk tempo ze zich willen ontwikkelen. ‘Dat kunnen ook minder voor de hand liggende routes zijn. Medewerkers kunnen binnen een andere discipline ervaring op doen of zelfs overstappen.’ Uit recent medewerkersonderzoek bleek dat De Beer hoog scoort op sfeer en collegialiteit. ‘Iedereen mag een borrel organiseren in onze bar. Door corona kon dat nog nauwelijks. Hopelijk verandert dat in de nabije toekomst.’

Auteur: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.