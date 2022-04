Deloitte oogst hoon, maar ook bewondering voor terugtrekking bij ASML

Dat Deloitte zich moest terugtrekken als accountant van chipmachinefabrikant ASML noemen kenners in het FD ‘een onbegrijpelijke flater’. Toch klinkt er ook een positieve noot.

Het bedrijf zou in 2025 KPMG opvolgen, maar is ook nog adviseur van ASML-deelneming Carl Zeiss en mogelijk niet op tijd klaar met het advieswerk. En dan is een controlerol bij een aandeelhouder uit den boze. Accountants en kenners zijn er verbaasd over: beleggersvereniging Eumedion spreekt van ‘een behoorlijke flater’. Deloitte kon volgens directeur Rients Abma zijn belofte niet waarmaken. ‘En dat mag gewoon niet gebeuren bij een Big Four-kantoor.’ Volgens de krant schaadt de afzegging van Deloitte ook de accountancy in het algemeen. ‘Het legt weer eens de nadruk op de lastige positie van de accountant die in het publieke belang bedrijven controleert, maar dat doet in een commerciële omgeving. De faux pas van Deloitte roept de vraag op of accountants niet meer afstand moeten nemen.’

Cultuurverandering

Beleggersvereniging VEB vindt het positief dat Deloitte uit eigen beweging besloot zich terug te trekken. ‘Dat getuigt van een cultuurverandering. Ik denk dat ze dit een paar jaar geleden nog niet hadden gedaan’, aldus VEB-directeur Gerben Everts. Hij vindt dat ook ASML goed heeft gehandeld: ‘Ze hebben vooralsnog als een van de weinigen keurig gemeld hoe de selectie is verlopen en welk kantoor de tweede keuze was.’

