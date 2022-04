Lifestyle en carrière | De accountant als beleggingsadviseur?

Beleggen is eng en risicovol. En adviseren over beleggingen mag niet. Twee argumenten die ik nogal eens hoor als het gaat om accountants en advies over beleggingen. Vaak deinzen accountants terug voor deze rol. Of ze houden veiligheidshalve hun mond. Maar heeft de accountant niet juist de beste papieren voor deze rol? Hij is immers de klassieke vertrouwenspersoon van een ondernemer.

Veel vermogende ondernemers zijn eenzaam als ze beslissingen moeten nemen, zeker als het gaat om hun persoonlijke financiën. Ze zijn weliswaar vaak omringd door meerdere adviseurs, maar ervaring leert dat die doorgaans hun eigen specialisme niet verlaten. Terwijl ik juist bij de ondernemer een grote behoefte signaleer aan integraal advies op het snijvlak van fiscaliteit en vermogen. Advies van een sparringpartner die vakgebieden verbindt en die vooral bevestigt dat de ondernemer goed zorgt voor zijn vermogen, beleggingen en pensioen. En dan komt de accountant in beeld, de klassieke vertrouwenspersoon van de ondernemer.

Dit betekent wel dat u als accountant moet kunnen meedenken en meepraten over beleggen. Aan de fiscale afwegingen van bruto- naar nettorendement gaat immers de beleggingskeuze vooraf. Rendement is afhankelijk van de mate van risico en daarin zoeken veel ondernemers door gebrek aan kennis en ervaring de steun en bevestiging van hun adviseur. Deze kent de ondernemer goed en weet ook wat andere vermogenden doen.

Beleggen is eng

Beleggen is eng en risicovol, hoor ik de accountant in zichzelf denken en vervolgens houdt hij veiligheidshalve zijn mond. Naar mijn idee is dit een misvatting en worden beleggen en speculeren met elkaar verward. Vaak is er de associatie met de beurs die je moet verslaan door de beste aandelen te selecteren en deze continu te aan- en verkopen. Dit timen van hoogste en laagste koersen heeft echter naar mijn mening niets te maken met beleggen.

Beleggen is juist gericht op de lange termijn en samen met spreiding geldt dit voor mij als uitgangspunt bij beleggen. Met een breed gespreide indexportefeuille nemen specifieke risico’s af. Als we kijken naar het verleden, dan zie we bijvoorbeeld dat er nooit een aaneengesloten periode van 12 jaar is geweest met een negatief rendement van de wereldwijde aandelenindex. Iemand die was ingestapt op het hoogtepunt van de internetbubble in 2001 was zelfs, ondanks drie economische crisissen verder, weer terug op het beginpunt en na 20 jaar zelfs op een gemiddeld rendement van zo’n 7-8% per jaar. Nu bieden rendementen uit het verleden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Toch lijkt het me een wetmatigheid dat risico nemen, mits gespreid, uiteindelijk wordt beloond met een hoger rendement. Met dit in het achterhoofd verdwijnt hopelijk de angst van de accountant om zijn cliënt bij te staan op het gebied van vermogen.

Adviseren mag niet

Adviseren over beleggen mag niet is een ander argument van de accountant dat ik vaak hoor. Inderdaad om specifieke aandelen en individuele beleggingen te selecteren en aan te bieden, heb je een AFM-vergunning als financiële dienstverlener nodig. De vermogende ondernemer zoekt echter iemand die meedenkt over beleggen in zijn algemeenheid en die onderzoekt of de beleggingsrisico’s zowel emotioneel bij hem passen als bij zijn vermogenspositie. Een accountant die de ondernemer ondersteunt bij het beoordelen van risico’s lijkt me toch iets waartegen geen enkele toezichthouder bezwaren kan hebben. Pakt u dan ook deze handschoen voor de rol als ‘trusted advisor’ op?

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.