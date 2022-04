Nieuw rapport GBNED over boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport ‘Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen’ gepubliceerd.

Vandaag de dag is er een heel scala aan standaarden en koppelingen die zowel inkomend als uitgaand boekhoudsoftware ondersteunen met betrekking tot automatische gegevensuitwisseling. Een standaard als de Auditfile financieel (XAF) zal bij iedere administrateur bekend zijn, evenals de SEPA formaten (SCT, SDD en CAMT) als het gaat om betalingsverkeer. Maar hoe zit het precies met PSD2 en de automatische bankkoppelingen? En met online betalingen via iDeal, PayPal of Afterpay, die via service providers als Adyen, Buckaroo, Mollie of MultiSafepay afgehandeld worden? Dan blijkt SEPA opeens niet meer zo standaard te zijn. En wat doet jouw boekhoudpakket met RGS? Krijg je zelf ruim 4.600 RGS codes voor je kiezen om te koppelen aan je rekeningschema of wordt bijvoorbeeld de standaard RGS MKB al ondersteund en heb je nog maar te maken met een paar honderd RGS-codes? En voor elektronisch factureren ben je bekend met de standaard UBL en het Peppol netwerk, maar ken je al de nieuwe e-factuur retourberichten waarmee je als leverancier jouw facturen in de administratie bij de klant kan volgen? Je hoeft niet meer te bellen of een factuur wel ontvangen en verwerkt is, maar jouw eigen boekhoudpakket schakelt automatisch met het boekhoudpakket van de afnemer en toont je de status van je facturen bij klanten. Dat wil jij toch ook! En is jouw softwareleverancier al aangehaakt bij het initiatief ‘automatische winstaangifte’ vanuit de Belastingdienst of het initiatief ‘RGS vaste activa’ vanuit STIPAC?

Rapport

Het nieuwe rapport ‘Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen’ biedt met het gelijknamige schema inzicht in genoemde en andere ontwikkelingen rondom boekhoudsoftware, zowel inkomend als uitgaand. Dit rapport is enerzijds bedoeld voor leveranciers van boekhoudsoftware en hun implementatiepartners die graag van de hoed en de rand willen weten en met hun software vooruit willen. Anderzijds is het rapport bedoeld voor accountants-, administratiekantoren en financials in het bedrijfsleven die graag willen weten wat er vandaag de dag allemaal mogelijk is met en rondom standaard boekhoudsoftware. Zij kunnen het rapport ook prima gebruiken om met hun eigen leverancier van boekhoudsoftware de ontwikkelagenda en de mate van innovatie af te stemmen als het gaat om het volgen van standaarden en koppelingen.

Het rapport wordt regelmatig bijgesteld en herzien, want ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Meer informatie en gratis opvragen rapport “Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen”.