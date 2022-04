Het belang van een vertrouwenspersoon op het werk

Zorgen uw klanten voor veilige werkplekken voor hun medewerkers? Veel mensen hebben op hun werk namelijk te maken met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld of een te hoge werkdruk. Dit kan leiden tot ernstige stress en lichamelijke, psychische of sociale klachten. U kunt uw klanten helpen deze vormen van werkstress te voorkomen door te wijzen op de rol van een vertrouwenspersoon.

De invloed van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in een bedrijf

Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld of een te hoge werkdruk: deze vormen van werkstress vallen onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland en omvat meer dan een derde van het totale ziekteverzuim. Naast de grote negatieve invloed op medewerkers en werkgevers, beïnvloedt werkstress ook de sfeer op het werk. In bedrijven waar bijvoorbeeld veel wordt gepest, heerst vaak een angstcultuur. Dat heeft gevolgen voor het werkplezier van alle medewerkers binnen een bedrijf.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen PSA. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de negatieve gevolgen van PSA verkleinen en verzuim voorkomen.

Wat doet een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf?

Veel medewerkers vinden het moeilijk om openlijk te praten over problemen die zij ervaren op het werk. Ze schamen zich voor hun problemen of zijn bang voor negatieve reacties of gevolgen wanneer ze dit delen. Ook kan het zijn dat medewerkers niet weten bij wie ze terecht kunnen.

Met de aanstelling van een vertrouwenspersoon maakt een werkgever problemen bespreekbaar. Dit is een belangrijke stap om ongewenste omgangsvormen met als gevolg PSA tegen te gaan. De vertrouwenspersoon biedt:

Een luisterend oor: de vertrouwenspersoon oordeelt niet en biedt medewerkers een laagdrempelige mogelijkheid om hun verhaal te doen. Het bespreken van het probleem met een onafhankelijke derde partij is in veel gevallen de oplossing. Soms zijn medewerkers al geholpen wanneer zij stoom kunnen afblazen en worden gehoord.

de vertrouwenspersoon oordeelt niet en biedt medewerkers een laagdrempelige mogelijkheid om hun verhaal te doen. Het bespreken van het probleem met een onafhankelijke derde partij is in veel gevallen de oplossing. Soms zijn medewerkers al geholpen wanneer zij stoom kunnen afblazen en worden gehoord. Advies en begeleiding: de vertrouwenspersoon denkt mee met de medewerker en geeft, als dat nodig is, advies over de stappen die hij of zij kan nemen. Daarnaast wordt de medewerker tijdens het hele traject begeleid om tot een goede oplossing te komen.

de vertrouwenspersoon denkt mee met de medewerker en geeft, als dat nodig is, advies over de stappen die hij of zij kan nemen. Daarnaast wordt de medewerker tijdens het hele traject begeleid om tot een goede oplossing te komen. Voorlichting: de vertrouwenspersoon informeert alle medewerkers over zijn of haar rol. Ook informeert de vertrouwenspersoon de medewerkers waarover zij bij hem of haar terecht kunnen, bijvoorbeeld via een workshop of brochure. Door de informatie en het bewustzijn rondom PSA te vergroten, neemt de kans op conflicten af.

de vertrouwenspersoon informeert alle medewerkers over zijn of haar rol. Ook informeert de vertrouwenspersoon de medewerkers waarover zij bij hem of haar terecht kunnen, bijvoorbeeld via een workshop of brochure. Door de informatie en het bewustzijn rondom PSA te vergroten, neemt de kans op conflicten af. Signaleren van problemen en adviseren directie: de vertrouwenspersoon geeft niet alleen advies aan medewerkers. Omdat hij of zij het hele jaar door medewerkers spreekt, weet de vertrouwenspersoon precies waar de pijnpunten liggen binnen een organisatie als het gaat om ongewenste gedragsvormen en PSA. Daarom geeft de vertrouwenspersoon ook (ongevraagd) advies aan de directie en HR-afdeling. Zo kunnen zij het beleid hierop aanpassen.

Eigenschappen van een goede vertrouwenspersoon

Niet iedereen is geschikt om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen. Hiervoor zijn vaak heel andere kwaliteiten nodig dan bij andere functies binnen een bedrijf. Een goede vertrouwenspersoon is:

Een goede luisteraar

Goed in het houden van lastige gesprekken

Goed in onderzoek doen en rapporteren

Empathisch

Integer

Toegankelijk

Een vertrouwenspersoon krijgt met veel ingewikkelde situaties te maken. Hiervoor heeft hij of zij een brede kennis nodig om mensen verder te kunnen helpen. Voor werkgevers is het belangrijk om medewerkers die vertrouwenspersoon willen worden te ondersteunen. Door hen bijvoorbeeld een opleiding of cursus aan te bieden waarmee zij zich kunnen ontwikkeling.

Werkgevers kunnen bij het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon kijken naar de kwaliteiten van personen binnen hun bedrijf. Bij wie kloppen medewerkers nu al vaak aan voor een vertrouwelijk gesprek? Iemand die vaak automatisch wordt benaderd voor problemen is meestal geschikt als vertrouwenspersoon.

Bron: Sazas

