Klaver: alleen steun spaartaksplan bij grote belastinghervorming

Als het kabinet steun wil in de Eerste Kamer van GroenLinks voor plannen om de spaartaks anders in te richten, dan moet daar ook een “grote herziening van het belastingstelsel” aan vastzitten. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in het Financieele Dagblad. Het kabinet moet “dan wel echt aan de bak”, zegt hij.

Het kabinet moet met een alternatief komen voor de huidige heffing op een vast en fictief rendement op vermogen (box 3), omdat die volgens de Hoge Raad niet door de beugel kan. Spaarders die deze heffing de afgelopen jaren hebben betaald, moeten daar bovendien voor worden gecompenseerd. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer is het kabinet afhankelijk van de oppositie.

Het zwaarder belasten van vermogen is een belangrijk onderwerp voor GroenLinks. De partij wil een belasting van ten minste 1 procent op vermogens boven de 100.000 euro. Dat moet geleidelijk oplopen tot 5 procent bij vermogens boven de 5 miljoen euro, aldus een recent voorstel samen met PvdA en SP.

De linkse partijen dringen daarnaast aan op een zwaardere belasting van inkomsten uit een zogenoemd aanmerkelijk belang in een onderneming (box 2). Wie geld verdient aan aandelen in een bedrijf, zou daar net zoveel belasting over moeten betalen als iemand die hetzelfde verdient in loondienst, vinden zij.

GroenLinks wil volgens Klaver een “eerlijker belastingstelsel” waardoor de vermogensongelijkheid in Nederland kleiner wordt. “Daarvan willen we dit voorjaar al de eerste contouren zien. De invoering van zo’n stelsel gaat misschien wel vijf tot tien jaar duren. Daarvoor moet je nu keuzes maken.”

Het kabinet komt binnenkort met voorstellen voor de korte termijn, maar ook met een “contourennota” die schetst hoe de inkomsten uit vermogen vanaf 2025 belast gaan worden. “En dat is echt anders”, verzekert staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) na afloop van de ministerraad. “Ik denk dat de heer Klaver nog weleens aangenaam verrast kan zijn.”

ANP