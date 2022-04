Kabinet start internetconsultatie coronabelastingschuld

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart rondom de aanpak van de zogeheten coronabelastingschulden.

Het kabinet wil de knelpunten in kaart brengen bij het terugbetalen van belastingschulden door ondernemers die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen. Aanleiding voor de consultatie is een motie van Kamerlid Edgar Mulder (PVV), die vraagt om overleg met het bedrijfsleven om een oplossing te vinden voor de problemen die spelen bij het aflossen van de schulden.

Ondernemers met uitstel moeten sinds 1 april weer aan hun fiscale betalingsverplichtingen voldoen; in juli krijgen ze een overzicht van de totale schuld en het bijbehorende maandbedrag. Via de internetconsultatie wil het kabinet nu door een aantal vragen te stellen bij ondernemers peilen hoe ze ondersteund kunnen worden. De consultatie loopt tot 9 mei.