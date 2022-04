Opnieuw meer faillissementen in maart: ‘Komende maanden worden spannend’

Het aantal faillissementen is in maart voor de tweede maand op rij gestegen. ‘Een kantelpunt voor het bedrijfsleven’, aldus de Kamer van Koophandel.

Uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven blijkt dat vorige maand 160 bedrijven failliet zijn gegaan, tegen 137 in februari. In beide maanden was het aantal omgevallen bedrijven hoger dan een jaar eerder. In januari (113 faillissementen) was dat nog niet het geval. In 2021 lag het aantal faillissementen bijna het hele jaar onder de 150 per maand. Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Joris Knoben stelt: ‘We zitten nu op een kantelpunt voor het bedrijfsleven. De coronasteun is afgebouwd, veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verrassing. Deze trend zal zich naar verwachting de komende maanden voortzetten. De komende maanden gaan spannend worden voor veel ondernemers.’

Verschil in dynamiek tussen sectoren

Het aantal starters was in maart lager dan in dezelfde maand vorig jaar: 23.639 (-8%), terwijl het aantal stoppers met 12.966 juist 8% hoger is dan in maart vorig jaar. Het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 april is toegenomen tot 2.227.028, ruim 6% meer dan een jaar geleden. In de detailhandel is de daling van het aantal starters het grootst, 44% ten opzichte van maart vorig jaar. Ook de sector industrie laat met -16% een duidelijke afname zien. De afname van starters in de detailhandel gaat gepaard met een stabiel aantal stoppers of faillissementen. ‘Hier zien we dus een stabilisatie van het bedrijvenlandschap’, aldus Knoben. ‘In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de dienstverlening voor vervoer, zien we juist een grote toename in zowel starters als stoppers. Daar zit onder de oppervlakte dus een enorme dynamiek die samenhangt met de nieuwe fase van de pandemie waarin we zitten. Bezorging vanuit fysieke winkels en horeca, de click-and-collect-achtige diensten, zijn grotendeels verleden tijd. Aan de andere kant blijft de vraag naar pakketbezorging vanuit online winkels groeien. Daar is dus een toename van bedrijvigheid.’

Shake-out bij webwinkels?

Afgelopen maand was het saldo van starters en stoppers bij fysieke winkels en markthandel vrijwel nul. ‘Bij de webwinkels is het saldo met 376 nog wel licht positief, maar de hausse aan startende webwinkels zoals die zich in het eerste kwartaal van vorig jaar aftekende, ligt duidelijk achter ons. Met de heropening van de economie en de terugkeer naar kantoor zijn er wat minder marktkansen voor internetwinkels’, stelt Knoben. ‘Er zijn er zoveel gestart de afgelopen twee jaar dat je daar eigenlijk een ‘shake-out’ met flink wat stoppers zou verwachten. Dat we dat (nog) niet zien heeft te maken met de lage kosten van het draaiende houden van een webwinkel. Desondanks verwacht ik hier wel een consolidatie de komende tijd.’