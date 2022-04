Werkgevers pleiten voor snelle verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Bijna de helft van de werkgevers overweegt vanwege de hoge brandstofkosten de mobiliteitsregeling aan te passen of heeft dat al gedaan. Ook zijn 2 op de 3 werkgevers bereid om een hogere kilometervergoeding te betalen, mits de fiscale regels dit mogelijk maken. Dat stelt AWVN op basis van eigen onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven. De werkgeversvereniging roept het kabinet op de onbelaste reiskostenvergoeding zo snel mogelijk te verhogen.

De ondervraagde werkgevers vragen aandacht voor de groep werknemers die financieel in de knel komt door de stijgende kosten van woon-werkverkeer per auto. Bijna 4 op de 5 werkgevers maakt zich hier zorgen over en vindt dat deze groep ondersteund moet worden.

Werkgevers ondernemen zelf actie door hun mobiliteitsregeling aan te passen omdat zij een goed werkgever willen zijn (72%), zij werknemers financieel niet in de knel willen laten komen (54%), werknemers willen behouden (51%) of werknemers willen stimuleren om naar de werklocatie te komen (32%).

1 op de 3 werkgevers geeft aan op dit moment niets te doen met de stijgende brandstofprijzen. De redenen hiervoor lopen uiteen: omdat de bedrijfseconomische situatie het simpelweg niet toe staat, de mobiliteitsregeling de situatie voldoende afdekt, werknemers dichtbij het werk wonen of het gros van de mensen in een bedrijfsauto met tankpas rijdt.

Werkgevers tot meer bereid bij een hogere onbelaste kilometervergoeding

Veel werkgevers zouden binnen hun mobiliteitsregeling de kilometervergoeding voor het woonwerk-verkeer met de auto willen verhogen, maar worden daarin belemmerd door de fiscale regels. Als zij in de huidige situatie een reiskostenvergoeding boven de €0,19/km uitkeren, dan leidt dit tot flinke extra lasten (circa 20%) vanwege de belasting en premies die hierover geheven worden. De werknemer houdt maximaal 50% van de extra vergoeding over.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd de onbelaste reiskostenvergoeding per 01-01-2024 te willen verhogen. De meeste werkgevers vinden dit te laat en zouden graag zien dat deze maatregel eerder wordt ingevoerd. Twee op de drie werkgevers zouden in dat geval bereid zijn om een hogere kilometervergoeding te betalen. AWVN roept het kabinet daarom op de onbelaste reiskostenvergoeding zo snel mogelijk te verhogen.

Ook inzet op verminderen autogebruik

Werkgevers is ook gevraagd naar de alternatieven voor het woon-werkverkeer per auto. Zo zetten zij in op OV-abonnementen, fiets- en e-bikeregelingen en carpoolen. Ook thuiswerken is een optie. Wel zijn daar grenzen aan, stellen de deelnemers. Niet alleen omdat lang niet iedereen kán thuiswerken, maar ook omdat na een lange periode van verplicht thuiswerken veel werkgevers en werknemers weer behoefte hebben aan het werken op locatie.