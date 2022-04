Flynth nam Accon avm over voor slechts 1 euro

De aandelen van de Accon avm groep zijn door branchegenoot Flynth voor slechts €1 overgenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 dat het accountantskantoor bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd. Accon avm sloot 2021 af met een nettoverlies van ongeveer twee ton. Dat is een beter resultaat dan wat aanvankelijk gedacht werd, meldt de Raad van Bestuur in het verslag. Accon avm heeft tot nu toe – in tegenstelling tot wat gebruikelijk is – geen ruchtbaarheid gegeven aan de jaarcijfers en het bijbehorende verslag.

door Misha Hofland

Accon avm moest afgelopen jaar de financiële resultaten over 2020 flink naar beneden bijstellen, nadat bleek dat er geknoeid was met de cijfers van het top 10-kantoor. De exacte toedracht van de vermeende ‘manipulaties’ is nooit helemaal opgehelderd. Wel werd topman Guus Delgers ontslagen.

BFT-onderzoek

In het nieuwe jaarverslag meldt Accon dat er een ‘regulier toezichtsonderzoek over oude jaren’ loopt. ‘Hierover is inmiddels een onderzoeksrapport verschenen, waarover nog afstemming plaatsvindt. Over de definitieve uitkomst en in het bijzonder de eventuele (financiële) consequenties is bij het opmaken van deze jaarrekening nog onvoldoende bekend.’ Accon avm laat weten dat het om het BFT gaat, dat verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het Wwft-toezicht op accountantsorganisaties.

Overname Flynth

Het gehavende Accon avm ging na de perikelen op zoek naar een kandidaat die het accountantskantoor over wilde nemen. Die werd gevonden in Flynth, dat voor de Accon-aandelen het symbolische bedrag van €1 blijkt te hebben betaald. Over de overname van de Accon-aandelen liet bestuursvoorzitter van Flynth Bas Hidding in februari nog aan Accountancy Vanmorgen weten: ‘We hebben een faire overeenkomst gesloten. We nemen 100 procent van de aandelen over. Zowel koper als verkoper hebben soortgelijke doelstellingen, namelijk dat onze resultaten ten goede komen aan de klantbediening, de medewerkers, onze maatschappelijke rol en de continuïteit van de organisatie. Op de overnameprijs zal ik niet ingaan. De details kun je lezen in de beginbalans die Flynth Holding door middel van purchase price allocation zal opstellen. Die publiceren wij in ons jaarverslag over boekjaar 2022.’

Tegenover de overnameprijs staan een aantal belangrijke tegenprestaties, meldt Accon avm in het jaarverslag, ‘die in het belang zijn van medewerkers en klanten van accon avm’. Daarbij wordt onder anderen benoemd dat Flynth alle schulden van Accon overneemt, medewerkers van Accon na de overname betere arbeidsvoorwaarden zullen krijgen en Flynth de investeringen zal doen ‘die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van accon avm te versterken en toekomstvaster te maken.’

Financiële resultaten 2021

In het jaarverslag komt verder onder meer naar voren dat de netto omzet van Accon avm in 2021 met 4,6% is toegenomen tot bijna €84 miljoen. Doordat het resultaat van 2021 is uitgekomen op een nettoverlies van €0,2 miljoen, bedraagt het eigen vermogen ultimo 2021 €5 miljoen.

Negatieve kasstroom

De passage in het jaarverslag over solvabiliteit en liquiditeit bevat ook enkele opvallende elementen: ‘Het foutherstel in de jaarrekening 2020 leidde tot een forse correctie van het eigen vermogen, waardoor het lage weerstandsvermogen van accon avm zichtbaar werd. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2021 8%. Dit is weliswaar een lichte stijging ten opzichte van ultimo 2020 (7,1%), maar het blijft ver onder de maat.

De positieve omzetontwikkeling en de daling van de kosten hebben geleid tot een verbetering van de operationele kasstroom. Echter, door de hoge aflossingsverplichtingen is ook in 2021 nog sprake van een negatieve kasstroom. Accon avm is in 2021 geen nieuwe materiele financieringen aangegaan en heeft aan haar schuldverplichtingen kunnen voldoen. De aflossing op de koopsomverplichtingen aan oud-vennoten in het eerste kwartaal 2022 is uitgesteld. Dit geldt ook voor de aflossing aan de huisbankier als onderdeel van de afspraken met de afdeling Intensief Beheer in het kader van de verruiming van de liquiditeit. De schuld aan de Belastingdienst als gevolg van de uitgestelde belastingbetalingen uit hoofde van corona is niet gewijzigd in 2021. De terugbetaling hiervan start met ingang van 1 oktober 2022 in 5 jaar.’

Continuïteitsparagraaf

Zwaar jaar voor medewerkers

Voor de medewerkers van Accon avm is het een zwaar jaar geweest, blikt bestuursvoorzitter Theo de Vries terug in zijn voorwoord bij het jaarverslag. ‘Daarnaast zijn zij, zonder daar enige verantwoordelijkheid voor te dragen, geconfronteerd met grote onzekerheid over de toekomst van de onderneming. De gang van zaken met betrekking tot onze financiële verslaglegging heeft tot onrust en grote teleurstelling geleid bij het personeel, dat zich desondanks ten volle heeft ingezet. Wij hebben de medewerkers in teammeetings en webinars steeds zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen.’

Jaarverslag Accon avm groep 2021(pdf)

In een eerdere versie van dit bericht stond per abuis vermeld dat er onderzoek is gedaan door de AFM, dit moet het BFT zijn.