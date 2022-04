Laatste kans om werkelijke omzet voor eerste 3 TVL-periodes door te geven

Voor zo’n 25.000 ondernemers heeft de RVO de definitieve subsidie nog niet kunnen berekenen voor de eerste 3 TVL-periodes. Deze ondernemers hebben de deadlines in 2021 aan zich voorbij laten gaan. Zij hebben nu nog 8 weken de kans de benodigde informatie aan de RVO door te geven, laat de uitvoeringsorganisatie weten.

Voor de TVL-periodes 1 juni-september 2020, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 is er nog een laatste kans om de werkelijke omzet door te geven. De benodigde informatie kan tot uiterlijk 10 juni 2022 bij de RVO worden aangeleverd. De uitvoeringsorganisatie berekent dan alsnog de definitieve subsidie.

Ambtshalve vaststelling

Als niet uiterlijk 10 juni 2022 de werkelijke omzet is doorgegeven gaat de RVO ambtshalve vaststellen. Dit houdt in dat de RVO de omzet bepaalt op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Op grond daarvan wordt vervolgens een berekening gemaakt voor de definitieve subsidie.

Risico op terugbetaling

Ambtshalve vaststellen kan nadelig uitpakken. Het kan zelfs betekenen dat het ontvangen voorschot van 80% terug moet worden betaald. De RVO stelt de omzet vast op nul, wanneer:

de Belastingdienst geen omzetgegevens van de aanvrager heeft;

de subsidie hoger is dan € 125.000 en er geen accountantsverklaring is ontvangen;

de omzetgegevens die bij subsidieverlening zijn opgegeven te ver afwijken van de gegevens bij de Belastingdienst;

de aanvrager niet aan de voorwaarden van de TVL blijkt te voldoen.

Geef informatie door

Het is dus belangrijk op tijd de werkelijke omzet door te geven. Doe dit uiterlijk 10 juni via het digitale dossier. Vaak hoeft er alleen een vinkje te worden gezet. Soms moet de werkelijke omzet worden aangevuld. Blijkt uit informatie van de ondernemer dat het omzetverlies gelijk is aan de opgegeven schatting? Dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% subsidie. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang de ondernemer mogelijk een hogere subsidie. Is het lager, dan ontvangt de aanvrager minder dan 20% of moet (een deel van) het voorschot worden terugbetaald.