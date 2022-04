AFM kritisch op kwaliteit van assurancerapportages beleggingsrestricties

De AFM heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar onderzoek gedaan naar de assurancerapportages beleggingsrestricties die over het jaar 2020 zijn ingediend door beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). ‘Hieruit zijn enkele onregelmatigheden naar voren gekomen. Daarnaast moet de kwaliteit van de rapportages verder omhoog’, concludeert de toezichthouder.

Voor beheerders van deze instellingen gelden beleggingsrestricties. Of ze zich daaraan houden, controleert de AFM aan de hand van de assurancerapportages beleggingsrestricties. ‘Deze dienen een beeld te geven van de mate waarin icbe-beheerders hebben voldaan aan voorschriften waarin wordt aangegeven waar door de icbe-beheerder in belegd mag worden. Ook moeten de assurancerapportages weergeven wat door de beheerder gedaan is om de overschrijding te beëindigen.’

Meer dan 35 procent in staatsobligaties

Een verplichting is dat er aan risicospreiding moet worden gedaan. Per financieel instrument is in het Besluit Gedragstoezicht Financiële ondernemingen aangegeven of erin belegd mag worden en met welk percentage. ‘Onderzoek naar de assurancerapportages heeft aangetoond dat er enkele beleggingsrestricties zijn overschreden. Zo is onder meer naar voren gekomen dat over een langere periode een positie van meer dan 35 procent in staatsobligaties is ingenomen.’ Verder zijn begrenzingen overschreden ten aanzien van het beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door dezelfde instelling en ten aanzien van deposito’s bij een bank. ‘De AFM verwacht van icbe-beheerders dat zij voorkomen dat beleggingsrestricties worden overschreden. Wanneer de overschrijding plaats vindt buiten de wil van de beheerder, dienen maatregelen te worden genomen om de overschrijding zo snel mogelijk te beëindigen.’ Er kan bijvoorbeeld een waardestijging optreden op het moment dat de beheerder reden gesloten is.

Beter aanduiden overschrijdingen

De assurancerapportages zijn niet altijd van goede kwaliteit en volledig, ziet de AFM. Verbeterpunt is bijvoorbeeld dat de overschrijding beter moet worden aangeduid. ‘Alleen een verwijzing naar het betreffende wettelijke artikel is niet voldoende. Specifieke verwijzing naar een artikellid uit het BGfo – en in sommige gevallen naar een of meer gedeelten van artikelleden – is verplicht.’ Ook kan duidelijker worden aangegeven hoe de overschrijding is ontstaan en wat is gedaan om de overschrijding te beëindigen. De AFM wijst erop dat niet alleen actieve, maar ook passieve overschrijdingen moeten worden vermeld.

De AFM krijgt via de bewaardersrapportages inzicht in door bewaarders geconstateerde materiële onregelmatigheden. ‘De AFM zal in de komende jaren ook de informatie uit de bewaardersrapportages gebruiken bij de beoordeling van de assurancerapportages beleggingsrestricties.’