Staatssecretaris ziet niets in onbelast persoonlijk pensioenadvies

Hij schrijft dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Vermeer (BBB) in het kader van de verplichte keuzebegeleiding zoals opgenomen in de Wet toekomst pensioenen. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om onder andere deelnemers en gewezen deelnemers te begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenregeling. Die verplichte keuzebegeleiding is onbelast omdat het niet leidt tot een privévoordeel voor de werknemer.

Onevenwichtigheid dreigt

Als een werkgever een financieel adviseur inschakelt om in aanvulling op de verplichte keuzebegeleiding de werknemer persoonlijk te adviseren, is sprake van een persoonlijk pensioenadvies. “Met een persoonlijk individueel advies doel ik dan op advies waar informatie voor nodig is naast de pensioenregeling, zoals persoonlijke informatie over de hypotheek of aangifte inkomstenbelasting.” Dat advies is belast loon: “Dit persoonlijk pensioenadvies levert werknemers een ‘voordeel’ op. De werkgever neemt immers in deze situatie privéuitgaven voor financiële advisering van de werknemer voor zijn rekening.” Onder voorwaarden kan zo’n advies wel zonder loonheffing worden verstrekt door de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling te benutten.

Een persoonlijk pensioenadvies door een financieel adviseur draagt bij aan een beter financieel inzicht, maar moet dat belang ertoe leiden dat de kosten van een persoonlijk pensioenadvies niet tot het loon van de werknemer gerekend moeten worden? Eerenberg is geen voorstander. “Het alleen onbelast laten van persoonlijk pensioenadvies voor werknemers van wie de kosten van het persoonlijk pensioenadvies worden betaald of vergoed door de werkgever, leidt tot een onevenwichtigheid in de fiscale behandeling.” Om die op te heffen zou er voor andere belastingplichtigen een extra aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting moeten worden opgevoerd. Dat zou volgens de staatssecretaris een extra kostenpost van mogelijk tientallen miljoenen euro’s opleveren voor de schatkist.

Niet in lijn met coalitieakkoord

Bovendien zal een extra aftrekpost uitvoeringstechnisch een uitdaging met zich meebrengen. “Het onbelast laten van een persoonlijk pensioenadvies is ook niet in lijn met het coalitieakkoord. Daar wordt de ambitie uitgesproken om wetten en regels eenvoudig te houden, minder complex te maken en de administratieve last te verminderen. Het onbelast laten van een persoonlijk pensioenadvies zou weer een

nieuwe uitzondering introduceren, die de regels juist complexer maken en zorgen voor een aanvullende administratieve last.”