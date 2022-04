Dossier Fiets van de zaak – praktische en verdiepende info over de leasefiets

Salaris Vanmorgen is in 2022 gestart met inhoudelijke dossiers. Het derde dossier betreft de fiets van de zaak en is geschreven door Heleen Elbert.

Werkgevers kunnen een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van het reisgedrag van werknemers. Werknemers kiezen sneller voor de fiets als de werkgever ze de juiste fiscale regelingen aanbiedt. Lees daarom meer in het SV-dossier over de fiets van de zaak en de bijtelling.

In het dossier Fiets van de zaak legt Heleen Elbert uit wat een fiets van de zaak precies is. Zij gaat onder meer in op de bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de zaak, de eigen bijdrage en de bewijslast maar ook op het vergoeden of verstrekken van een fiets en de renteloze lening voor de aanschaf van een fiets.

De ontwikkelingen rondom de fiets van de zaak zijn in de fiscale praktijk nog redelijk onontwikkeld terrein. De bijtelling bestaat immers nog maar relatief kort. Hoewel de regeling in eerste instantie lijkt op de regeling rondom de auto van de zaak, kan de regeling in de praktijk heel anders uitwerken.

In dit dossier gaat Heleen Elbert in op de meest recente stand van zaken op het gebied van de bijtelling, de de vergoedingen en diverse andere zaken. Heleen belicht deze problematiek vanuit de loonbelastingaspecten.

