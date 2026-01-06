Korting op bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot gewijzigd per 2026

De korting voor emissievrije personenauto’s in de bijtelling is per 2026 verlaagd van 5% naar 4% tot een maximumbedrag van € 30.000. Het normale bijtellingspercentage is 22%.

De bijtelling tot het maximumbedrag van € 30.000 voor emissievrije personenauto’s komt in 2026 uit op 18%. De korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s is hierdoor maximaal € 1.200 in 2026 (4% x € 30.000) en was in 2025 € 1.500 (5% x € 30.000).

Korting 4%

De verlaagde bijtellingspercentages voor privégebruik van auto’s zonder CO2-uitstoot zouden per 1 januari 2026 vervallen. Bij de behandeling van het Belastingplan 2026 is dit gewijzigd.

Heeft de auto zonder CO2-uitstoot een datum eerste toelating (DET) die ligt in 2026 of 2027? Dan is er recht op korting gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Deze korting is 4% voor auto’s met een DET in 2026 en 2% voor auto’s met een DET in 2027. Dit betekent dat je in 2026 niet 22% maar (22-4=) 18% hoeft bij te tellen.

Het verlaagde percentage bereken je over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde (de cap). Voor zover de cataloguswaarde hoger is, bereken je het standaardtarief van 22%.

Maximaal 60 maanden

Auto’s zonder CO2-uitstoot, die de werkgever vóór 1 januari 2026 ter beschikking heeft gesteld aan de werknemers, houden het bijtellingspercentage en een eventuele korting tot het bedrag van de cap op het bijtellingsbedrag, zoals dat vóór 2026 voor die auto gold, voor de termijn van maximaal 60 maanden.

Datum 1e toelating

De datum 1e toelating is de datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst op de weg is toegelaten. Vanaf 1 januari 2017 is de datum 1e toelating, naast de CO2-uitstoot, bepalend voor het bijtellingspercentage dat je moet gebruiken. Je vindt de datum 1e toelating op het kentekenbewijs en op rdw.nl als je het kenteken van de auto invoert.

Bron: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2026

Meer over de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak lees je in paragraaf 23.3 van het Handboek Loonheffingen.

Bron: 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2026