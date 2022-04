PwC wordt nieuwe accountant ASML na pijnlijke Deloitte-episode

PwC volgt per 2025 KPMG op als controlerend accountant van chipmachinefabrikant ASML, één van de grootste controleklussen in Nederland. Dat heeft ASML vrijdag bekendgemaakt. De voordracht volgt op een nogal onhandige affaire rond Deloitte.

Conflicterende adviesrol

Deloitte moest zich enkele weken geleden kort voor de benoeming door de aandeelhoudersvergadering van ASML op het allerlaatste moment terugtrekken als controlerend accountant. De chipmaker liet weten dat Deloitte er in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 29 april voor zou zorgen dat alle conflicten qua belangen opgelost zouden zijn. Het accountantskantoor bracht ASML echter op het allerlaatste moment op de hoogte van het feit dat het toch een conflicterende adviesrol had bij een bedrijf waar ASML een belang in heeft. Volgens het FD gaat het om de Duitse lenzenmaker Carl Zeiss. De adviesklus zou wellicht niet op tijd zijn afgerond, dacht Deloitte, en daarom kon het accountantskantoor niet langer garanderen alle conflicterende belangen op tijd opgelost te hebben.

Pijnlijk

De kwestie is behoorlijk pijnlijk voor ASML en Deloitte, ook omdat de bedrijven nauwe banden hebben. ASML-CEO Peter Wennink was partner bij Deloitte en CFO Roger Dassen was zes jaar bestuursvoorzitter van Deloitte Nederland. Het accountantskantoor was eerder al jarenlang de accountant van ASML. Nieuwe regels over de verplichte wisseling van accountant na maximaal tien jaar bracht daar verandering in.

Uit de stukken voor de aandeelhoudersvergadering van het Veldhovense ASML blijkt dat Roger Dassen persoonlijk betrokken was bij de selectie van Deloitte als nieuwe accountant. Deloitte werd verkozen boven PwC, dat volgens de chipmaker een goede ‘runner up’ was.

Nieuwe selectie

ASML trok daarom de voordracht van Deloitte als controlerend accountant terug. Meteen daarna werd een nieuw selectieproces voor de opvolger van KPMG opgestart. Dat is dus nu PwC geworden, laat ASML in een verklaring weten.