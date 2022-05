Hbo A&A-oprichter Frans van Luit overleden

Op donderdag 28 april is Frans van Luit AA overleden. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het accountancy-onderwijs in het algemeen en aan de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent in het bijzonder.

‘Frans was een bevlogen docent, die zijn studenten altijd wist te boeien’, aldus Jurroen Cluitmans namens alle bij de accountantsopleiding in Nederland betrokken organisaties, de Commissie Eindtermen, de Raad voor de Praktijkopleidingen, de Permentente Werkgroep Accountancy, het AC-scholenoverleg en de VAAC. ‘Dit deed hij onder meer bij Markus Verbeek Praehep, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij de NOvAA-beroepsopleiding. Als oprichter van hbo A&A heeft hij zijn liefde voor het opleiden van accountants vertaald in zijn eigen instituut. Frans was ook examinator en is jarenlang betrokken geweest bij het opstellen en onderhouden van de eindtermen van de opleiding.’