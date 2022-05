Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.

Bij de huiszoeking waren ook inspecteurs van beurswaakhond BaFin betrokken. Het vermoeden is dat Deutsche Bank te laat aan de bel heeft getrokken bij de autoriteiten bij het melden van verdachte transacties. Het zou met name gaan om een transactie die te maken heeft met een zogenoemde correspondentbank, een kredietinstelling in het buitenland waarmee een binnenlandse bank samenwerkt voor de verwerking van transacties in het internationale betalingsverkeer. Een dergelijke verdachte transactie werd jaren terug niet gemeld terwijl er wel vermoedens waren of er verdachte personen bij betrokken waren, schrijft het Algemeen Dagblad op basis van Duitse media. De bank stuurde de informatie onlangs alsnog door naar de autoriteiten, maar dat was te laat. De grootste bank van Duitsland zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

De bank is al eerder in opspraak geraakt vanwege witwaspraktijken en het manipuleren van rentetarieven, wat resulteerde in miljardenboetes.

In 2018 en 2019 kreeg Deutsche Bank bezoek van rechercheurs in verband met de Panama Papers.