‘Frauderende accountant’ voorlopig in vrijheid gesteld

De 65-jarige F. de C. uit het Zeeuwse Clinge mag na zes maanden voorarrest zijn verdere proces in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De C. is volgens regionale media accountant en fiscaal econoom en wordt verdacht van fraude met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten en gewoontewitwassen.

De tenlastelegging wordt mogelijk nog uitgebreid met een aantal andere feiten, waaronder hypotheek- en verzekeringsfraude. De C. zou de fraude hebben gepleegd in de periode van 2014 tot en met 2021 in onder andere Clinge, Hulst en Terneuzen.

Belastingfraude

Eind 2008 werd De Zeeuw al eens wegens belastingfraude veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk en een boete van 15.000 euro. In 2006 probeerde hij namelijk met een onjuiste aangifte 1,7 miljoen euro aan btw terug te krijgen.

Bron: PZC