Privégebruik auto van de zaak verwerken in de loonaangifte

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet je de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe verwerk je dit in de loonaangifte?

Per loontijdvak tel je bij het loon van de werknemer een tijdsevenredig deel van de bijtelling privégebruik auto. Dat bedrag boek je in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer vermeld je ook in kolom 4 van de loonstaat als negatief bedrag.

Rubrieken aangifte loonheffingen

Bij de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen vermeld je het loon waarover je de loonheffingen hebt berekend. Daarnaast vul je de volgende gegevens in:

In de rubriek ‘Waarde privégebruik auto’ vermeld je de waarde van het privégebruik auto vóór aftrek van de eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer.

In de rubriek ‘Werknemersbijdrage privégebruik auto’ vermeld je de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik auto.

Bedrag bijtelling

De bijtelling bij het loon vanwege privégebruik auto, is het verschil tussen de bedragen van de waarde privégebruik auto en de werknemersbijdrage privégebruik auto. De werknemersbijdrage mag je alleen in de aangifte invullen als je de rubriek ‘Waarde privégebruik auto’ hebt gevuld.

De bijtelling voor het privégebruik auto mag per kalenderjaar niet negatief zijn. De eigen bijdrage van de werknemer mag in een aangiftetijdvak hoger zijn dan de waarde privégebruik auto. Maar dit mag per kalenderjaar niet hoger zijn dan de waarde privégebruik auto. Dus in een individuele aangifte mag het saldo negatief zijn, maar cumulatief per jaar niet.

Code reden geen bijtelling auto

Het kan zijn dat de werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld, maar geen privégebruik auto bij zijn loon telt. In dat geval moet je in de aangifte loonheffingen één van de volgende codes vermelden:

code 1: Afspraak via werkgever met de Belastingdienst

Deze code gebruik je als je met de Belastingdienst een collectieve afspraak hebt gemaakt. Je gebruikt deze code ook als je privégebruik van een bestelauto hebt verboden.

code 2: Werknemer heeft ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van Belastingdienst

Deze geldt als de werknemer een kopie van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij jou heeft ingeleverd.

code 3: Ander bewijs personen- en bestelauto

Deze code gebruik je als code 1 en 2 niet van toepassing zijn. Deze code gebruikt u ook voor een bestelauto die uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen of die de werknemer buiten werktijd niet kan gebruiken.

code 5: Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Deze geldt als je voor de werknemer eindheffing toepast, omdat hij en andere werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken.

code 7: ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’

Deze code is van toepassing als je namens de werknemer deze verklaring hebt ingediend bij de Belastingdienst.

Meer informatie:

Paragraaf 23.3.23 Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen van het Handboek Loonheffingen 2022

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen

Bron: Forum Salaris