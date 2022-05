BDO groeit in omzet, resultaat én personeel

BDO Nederland heeft vorig jaar de omzet met 3,9% vergroot tot 319 miljoen euro. Ook het resultaat zat in de lift. Het bedrijf zet vol in op personeelswerving en -behoud, maar steekt ook energie in verdere automatisering.

BDO is na de big four ‘best of the rest’ in Nederland, met een inkomen dat ruim het dubbele bedraagt van dat van nummer 6 Flynth. De grootste omzetstijging werd net als in vorige jaren geboekt in de Advisory-tak; de inkomsten in het segment Accountancy & Advies gingen omlaag. Het bedrijfsresultaat verbeterde tot € 47 (44) miljoen; het resultaat voor belasting steeg door naar € 45,3 (41,9) miljoen. De klanttevredenheid steeg tot rapportcijfer 7,8 (was 7,5). Bij de medewerkers begon de coronacrisis te tellen: de score op bevlogenheid daalde van 7,5 naar 7,3. ‘Het tweede jaar van de Covid-pandemie viel ons zwaarder. Het zorgde voor veel van onze mensen voor extra druk, zowel zakelijk als privé. Ook het zo gewaardeerde en belangrijke contact met klanten en collega’s werd gemist.’ De extra druk uit zich in de verhouding tussen omzet en fte’s. De toename van het personeelsbestand houdt geen gelijke tred met de omzetgroei, waardoor de gemiddelde omzet per fte steeg tot ongeveer € 126.000.

Investeren in verbinding

Vanwege de voortdurende pandemie stond 2021 in het teken van verbinding, aldus bestuursvoorzitter René Nelis. Er is onder meer veel geïnvesteerd in trainingen en opleidingen en in praktische zaken als goede thuiswerkfaciliteiten, een optimaal functionerende digitale infrastructuur, nieuwe kantoren die hybride samenwerken ondersteunen en uitbreiding en verbetering van arbeidsvoorwaarden. ‘In 2021 en de komende jaren is aandacht voor vitaliteit en werkplezier belangrijk in ons streven naar een mensgerichte organisatie en leidraad bij de investeringen die we doen.’ In 2021 is verder ook een vitaliteitsscan geïntroduceerd om met klanten gericht stil te staan bij de vitaliteit van hun organisatie. ‘Op het gebied van kwaliteit hebben we in 2021 wederom een aantal goede, kwaliteitsverhogende stappen weten te zetten. Externe reviews hebben ons vertrouwen gesterkt dat we op de goede weg zijn.’

Delivery centers

Bij BDO lijkt de krappe arbeidsmarkt minder pijn te doen dan bij wat kleinere top 50-spelers als Countus en Alfa: ‘Ondanks een zeer uitdagende arbeidsmarkt zijn we in 2021 in staat geweest veel talenten te behouden en aan ons te binden. Wij blijven inzetten op het behouden van onze talentvolle mensen en het aan ons verbinden van nieuw talent.’

Tegelijk wordt energie gestoken in verdere standaardisatie, automatisering en meer regionaal concentreren van werken. ‘De automatisering en robotisering van routinematige en compliancewerkzaamheden in al onze praktijken zal verder vorm krijgen. In 2022 gaan we deze werkzaamheden ook voor een belangrijk deel invullen vanuit vier regionale Delivery Centers, die tegelijkertijd dienen als een goede eerste opleidingshub voor onze starters, vanuit waar ze vervolgens doorstromen naar onze praktijken. Dit maakt het ook mogelijk mensen die uit een andere branche afkomstig zijn intern op te leiden.’

Kengetallen BDO