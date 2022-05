Eerste Brexit-compensatieregeling beschikbaar

Voor ondernemers die zijn geraakt door Brexit stelt de overheid in een eerste compensatieronde € 32 miljoen beschikbaar, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Snel aanmelden is gewenst omdat het een maatwerkregeling betreft.

Bedrijf kunnen zich aanmelden voor het EU-Handelsprogramma, dat er specifiek op is gericht om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Het beschikbare bedrag komt uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), een Europese steunregeling. RVO voert die regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Looptijd tot eind volgend jaar

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit. Programmamanager Marijn Leijten hoopt dat bedrijven die daar recht op hebben zich zo snel mogelijk aanmelden. ‘We gaan in gesprek met deelnemers om vast te stellen wat zij nodig hebben. Op basis daarvan ontwikkelen wij gepaste ondersteuning. Zitten ondernemers in een oriëntatiefase? Dan willen ze mogelijk advies over hun handelsstrategie voor een bepaald land of gebied. Zijn ze al een stap verder, dan is een beursdeelname of handelsmissie misschien wat zij nodig hebben. Er kan heel veel, maar helaas loopt het programma maar tot eind 2023. Om zoveel mogelijk te kunnen doen voor ondernemers, is het dus belangrijk dat ze zich snel aanmelden.’ Met vertegenwoordigers van de sectoren en regio’s gaat RVO ook collectieve programma’s opzetten. ‘Alle aangeboden diensten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor wie zich aanmeldt voor dit programma.’

Handelsrelatie en benadeling aantonen

Aanmelden kan als de onderneming met documenten kan aantonen al voor 31 januari 2021 zaken te hebben gedaan met het Verenigd Koninkrijk en te zijn geraakt door Brexit. ‘Mogelijk bent u omzet of marktaandeel kwijtgeraakt. Maar ook als dat niet zo is, wordt u misschien zakelijk benadeeld door handelsbelemmeringen. Bij uw aanmelding vragen we u om recente aanslagen van uw omzetbelasting en intracommunautaire prestaties te uploaden. Afhankelijk van uw situatie, komen daar nog uw douaneaanslagen bij. Kunt u die niet zelf uit uw administratie halen, dan zou u dat met een telefoontje naar uw accountant snel moeten kunnen regelen’, tipt Leijten ondernemers. Aanmelden kan online op RVO.nl/eu-handelsprogramma.

Naar verwachting kunnen ondernemers zich in de tweede helft van 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-bedrijfslevenregeling. Voor de regelingen is samen € 218 miljoen beschikbaar.