Arbodiensten zien ziekteverzuim flink afnemen na maandenlange stijging

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland heeft na een maandenlange stijging in april 2022 een kantelpunt bereikt. Naast de daling van het aantal ziekmeldingen door corona is nu ook griep op z’n retour. Het aantal ziekmeldingen is daardoor de afgelopen maand bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Door de sterke daling kwam het verzuimpercentage uit op 4,8% (ten opzichte van 5,6% in maart 2022).

Aantal ziekmeldingen bijna gehalveerd

In maart was er in Nederland nog sprake van een recordaantal verzuimmeldingen: voor elke 100 werkenden waren er 11 verzuimmeldingen. In april is dit bijna gehalveerd naar 6 verzuimmeldingen voor elke 100 werknemers, melden de twee arbodiensten. Dat komt met name door de afname van het aantal meldingen door griep en corona. Die dalende trend is zichtbaar in alle sectoren, zowel in de grootzakelijke markt als het mkb. De daling van het gemiddelde verzuimpercentage is de eerste – en meteen stevige daling – van dit jaar. Desondanks blijft het met 4,8% hoger dan in deze periode voor de coronapandemie (2019: 4,3%). “Dat komt voor een deel nog door de griepgolf begin april”, vertelt Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Blijvende impact Long-COVID

“Ook is er een kleine groep medewerkers die langdurig is uitgevallen door Long-COVID”, vervolgt Penders. “Bijna 95% van de werknemers is na een coronabesmetting binnen 12 weken weer aan het werk. Voor een kleine groep werkenden met Long-COVID is dat niet haalbaar. Deze groep is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 4% van het totaalaantal verzuimdagen. Ruim een kwart van hen is ook na een jaar nog niet aan het werk.”

