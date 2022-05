Laadpaal elektrische auto: eigen bijdrage in aftrek van bijtelling?

Als de werkgever de laadpaal van de elektrisch auto bij de werknemer betaalt en dit vervolgens doorberekent door de eigen bijdrage van de medewerker te verhogen, mag de volledige eigen bijdrage dan in mindering komen op de fiscale bijtelling? Als het leasecontract afloopt of de werknemer uit dienst gaat is de laadpaal voor de werknemer.

Voorwaarden

Je mag de eigen bijdrage van een werknemer voor een laadpaal onder voorwaarden in mindering brengen op de bijtelling. Het gaat om de volgende voorwaarden:

De bijdrage is bestemd voor het privégebruik.

Je hebt dit vooraf met de werknemer afgesproken.

Je houdt de bijdrage in op het nettoloon van de werknemer.

Laadpaal vergoeden

Je laat een laadpaal bij de werknemer thuis plaatsen of je vergoedt de kosten van het plaatsen van een laadpaal. Dit mag onbelast, zolang dat past binnen de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer die de werkgever de werknemer betaalt. Vergoedingen die u naast de € 0,19 per kilometer betaalt, zijn loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een extra groep in de meterkast en een meter om het verbruik te meten.

Geen loon

Als je een laadpaal bij de werknemer thuis laat plaatsen of je vergoedt de kosten van het plaatsen van een laadpaal, zitten deze voordelen voor de werknemer al in de bijtelling privégebruik verwerkt en zijn geen loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een extra groep in de meterkast en een meter om het verbruik te meten.

Loon in natura

Als je een laadpaal niet van de werknemer terugvordert na afloop van het dienstverband of wanneer je geen elektrische auto meer aan deze werknemer ter beschikking stelt, is de achtergebleven laadpaal een verstrekking die belast loon in natura vormt.

