Mkb vindt elektrische bestelauto te duur en wil bpm-vrijstelling terug

Vanwege het vervallen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s dreigen ondernemers met het massaal aanschaffen van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Elektrisch rijden wordt te duur, zo stelt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in De Telegraaf.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de vrijstelling van bpm voor bestelauto’s tussen 2024 en 2026 in stappen wordt afgebouwd. Emissievrije bestelauto’s blijven echter wel vrijgesteld van bpm. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat ondernemers niet snel voor een elektrische variant kiezen omdat die net als bij personenauto’s een stuk duurder is in aanschaf en een kleine actieradius heeft, zeker als de wagen zwaar beladen wordt. ‘We willen echt graag meewerken aan de elektrificatie van het wagenpark’, zegt Vonhof desondanks. ‘Maar dat moet dan wel reëel zijn en gestimuleerd worden. Van horeca tot installatiebedrijf, van pakketbezorger tot aannemer, ze zijn voor hun werk afhankelijk van hun bestelwagens en elektrische modellen zijn de komende jaren in veel gevallen nog geen reëel alternatief. De noodzaak tot verduurzamen spreekt voor zich, maar op deze manier lukt dat gewoon niet.’

‘Onredelijke lastenverzwaring’

De bpm scheelt al snel een kleine 40 procent in de aanschaf van een auto. Voor bestelauto’s is dat gemiddeld ruim € 11.000, rekent Vonhof. Hij noemt dat ‘een onredelijke lastenverzwaring die vooral ondernemers in het mkb gewoon niet kunnen dragen’. ‘Wij willen dan ook graag, mede namens zeven ondernemersorganisaties als Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland en RAI Vereniging, dat de vrijstelling van bpm van kracht blijft op bestelwagens van ondernemers.’ Anders kan het kabinet het halen van de klimaatdoelstellingen wel op zijn buik schrijven, waarschuwt Vonhof. ‘Als het namelijk over deze boeg gaat, gebeurt het niet en heeft het juist negatieve effecten op de verduurzaming van het wagenpark.’

Bron: De Telegraaf