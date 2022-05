AFM kritisch over fraudedetectie door accountants

Accountants moeten hun plicht om fraude en frauderisico’s te signaleren en daarop

maatregelen te nemen beter invullen. Dat stelt de AFM in een kritisch rapport. De toezichthouder zal komende jaren intensief toezien op de naleving van die plicht.

In het ‘position paper‘ Omgang accountantsorganisaties met fraude(risico’s) bij gecontroleerde ondernemingen stelt de Autoriteit Financiële Markten dat de sector nog onvoldoende ontwikkeld lijkt in het detecteren en opvolgen van frauderisico’s. Omdat het fraudevraagstuk voor de AFM ‘een belangrijk thema’ is, wil de toezichthouder komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle. Daarop zal de AFM structureel toezicht gaan houden.

Fraude breed maatschappelijk probleem

Fraudes bij ondernemingen hebben grote maatschappelijke impact. Het kan leiden tot omvangrijke schade voor beleggers en tast het vertrouwen in het financiële systeem aan. Dit probleem zal zich naar verwachting op meer terreinen openbaren door trends als duurzaamheid, technologische ontwikkeling en de internationalisering van het bedrijfsleven.

‘Sector nog onvoldoende ontwikkeld’

Hoewel een geobjectiveerd beeld ontbreekt, lijkt de accountancysector als geheel nog onvoldoende ontwikkeld in het signaleren en adresseren van fraude en frauderisico’s. In het position paper noemt de AFM hiervoor een aantal mogelijke grondoorzaken zoals een gebrek aan kennis, een tekortschietende rolopvatting en een belemmerend werkende interne cultuur binnen accountantsorganisaties. Beroepsorganisatie NBA zal volgende week een rapport ‘Fraude vraagt een meer kritische grondhouding’ publiceren, dat volgens de AFM dit beeld bevestigt.

Structureel fraudetoezicht door AFM

De AFM kondigt aan komende jaren intensief toe te zien op de detectie en opvolging van fraude door accountantsorganisaties. De AFM wil komende jaren onderzoeken doen naar de mindset in controleteams, consultaties in fraudepanels en het kwaliteitsniveau en de effectiviteit van frauderisicoanalyses. Zo wil de AFM voortgang zien bij de kwaliteit van de fraude- en frauderisicoanalyse van de accountant en de uitvoering van de controlewerkzaamheden ten aanzien van frauderisico’s.

Interview

Vanmiddag publiceert Accountancy Vanmorgen een interview met AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom.