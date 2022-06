Na 8 NOW-rondes: UWV keerde 23,5 miljard aan voorschotten uit

UWV heeft in totaal ruim 30.000 aanvragen en 1,2 miljard euro toegekend in de achtste en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het totale bedrag aan voorschotten komt uit op 23,5 miljard.

De werkgevers die in de achtste NOW-periode een voorschot ontvingen hebben samen zo’n 586 duizend mensen in dienst, ontvangen in totaal een voorschotbedrag van zo’n 1,2 miljard euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 47,1 procent. Veruit de meeste toekenningen, 37 procent, gaan naar de sector horeca en catering.

Vier procent starters

Net als in de zevende periode NOW komen ook starters weer in aanmerking voor loonsteun, bedrijven die ná 1 februari 2020 en uiterlijk op 1 oktober 2021 zijn gestart. Van de toegekende aanvragen voor de achtste periode NOW komen er 1206 van deze starters, vier procent van het totaal. Zij ontvangen samen ruim 20 miljoen euro. Het grootste deel betreft starters in de sector horeca en catering.

Cijfers:

grootste aandeel in het aantal toekenningen heeft de sector horeca en catering (11.159), op afstand gevolgd door overige commerciële dienstverlening (4.694) en detailhandel (4.568);

Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (eerste termijn € 103 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 66 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 47 miljoen);

Veruit de meeste toekenningen, 18.141 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 188 toegekende aanvragen;

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (4.865), gevolgd door Rijnmond (2.155) en Midden-Utrecht (1.573).

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf, 401 kB).

Afhandeling

Hoewel de NOW als coronasteunmaatregel per 1 april gestopt is, zal de afhandeling nog geruime tijd in beslag nemen. Werkgevers ontvangen eerst een voorschot, maar vragen later de berekening van de definitieve tegemoetkoming aan. UWV berekent dan op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de betaalde loonsom in de NOW-periode op welk bedrag werkgevers uiteindelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers moeten zelf een aanvraag indienen voor die definitieve berekening.

Voor de eerste en tweede periode NOW (resp. maart- mei 2020, juni- september 2020) is de periode om een aanvraag in te dienen inmiddels verstreken en heeft UWV een groot deel van de vaststellingen gedaan. Voor de derde, vierde, vijfde en zesde periode NOW is UWV ook al druk bezig met de vaststellingen. Werkgevers kunnen hiervoor nog tot en met 22 februari 2023 een aanvraag indienen. Vanaf 1 juni kan ook de definitieve berekening aangevraagd worden voor de zevende periode NOW (november-december 2021). Voor werkgevers die meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen, geldt dat zij ook een derden- of accountantsverklaring nodig hebben.

Bron: UWV